◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・投手」でスタメン出場。マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は、プレーボール前からファンが総立ちになり、ブーイングが浴びせられる中で打席に立ち、３球連続空振りの三振に倒れた。

フィリーズの先発は、クリストフェル・サンチェス投手（２８）。今季は３２登板で１３勝５敗、防御率２・５０と安定した投球を見せた左腕だ。大谷は今季、６打数１安打で５三振。通算でも１６打数４安打の打率２割５分、本塁打＆長打なしと苦しめられていた。

この日はメジャー８年目にして初めて投手としてポストシーズンのマウンドに立つ大谷。前日３日（同４日）の会見では「今はすごい楽しみにしています。もちろん緊張することもあると思うけど、シーズンをこれまで勝ってきて、またあした（第１戦で）プレーできることに喜びを感じている。健康な状態でまたあしたプレーできる状態を迎えられれば、それは自分にとって幸せなことだと思う」と心境を口にしていた。

レッズとのワイルドカードシリーズは２連勝で突破したドジャース。大谷は第１戦で初回先頭弾を放つなど２本塁打を放って勝利に大きく貢献すると、第２戦も１点リードの６回に適時打を放って試合を決めた。前日の会見では「チーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと毎回思っています」とジョークを口にするなどリラックスした様子も見せていた。メジャーの１シーズンのポストシーズンで投手、それ以外のポジションでそれぞれ１試合以上スタメン出場するのは初で、投手が５番以上の打順に入るのも史上初となった。