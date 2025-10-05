事務所関係者を名乗る人物との無効な契約により、FRUITS ZIPPERなど人気アイドル4グループの出演が困難となった音楽フェス「SAMURAI SONIC 2025」と「GIGA GIGA SONIC」公式サイトなどが5日までに更新され、チケットの返金対象者の一部変更が告知された。

両イベントは幕張メッセで今月開催されるが、19日の「SAMURAI SONIC」に出演予定だったFRUITS ZIPPER、CUTIE STREETと、18日の「GIGA GIGA SONIC」に出演予定だった≠MEと≒JOYの4グループが出演困難になったことが2日に発表されていた。理由として運営側は「発表後に各事務所より連絡を受け、確認したところ、各事務所関係者を名乗る人物と正規の効力を持たない出演契約を締結していたことが判明いたしました」と説明していた。

その際、返金対象者について、4グループを「お目当てアーティスト」としてチケットを購入した人のみに限定していた。ただ、今回の投稿では、9月28日午後5時に公開された4グループを含む出演者の発表以降から、10月2日の声明発表日の午後11時59分までの間にチケット購入した返金希望者に、対象が拡大された。

2日の発表では、運営側は「今回の件は、弊社がもともと関係性のあった代理店を通じて出演調整を進めておりましたが、その過程で正規の関係者ではない人物が介在していたことが判明いたしました」とも報告。「弊社としても代理店を通じていたために気付けなかった落ち度があり、ファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪文を投稿していた。 その上で今後は、警察と相談し厳正に対応を進めていくとコメント。各グループも公式サイトなどで、この件を報告していた。