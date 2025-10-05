「長者原」はなんて読む？「原」の読み方が意外すぎる！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「長者原」はなんて読む？
「長者原」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、7文字の福岡県の駅名です。
いったい、「長者原」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ちょうじゃばる」でした。
福岡県糟屋郡粕屋町に位置している長者原駅。
駅名にある「長者原」とは、奈良時代の終わり頃に「大城出羽守国定」という長者が住んでいた土地であるとされ、後にその地域が「長者原」と呼ばれるようになったといわれています。
そんな長者原駅のある糟屋郡には、世界最大級の釈迦涅槃像のある「南蔵院」や、神秘的な雰囲気を味わえる「篠栗九大の森」など、豊かな自然や歴史と触れあえるスポットが多くありますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
