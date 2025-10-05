都心で暮らす家族は「年収3000万円」以上でないと厳しい…日本人が目を背ける「物価上昇の現実」

ファミリー層は東京都心に住むこと自体が難しい――これが現実になりつつあるのだろうか。

不動産情報サイト「アットホーム」が発表した「2025年7月 全国主要都市における賃貸マンション・アパートの平均家賃（面積帯別）」によると、東京23区の平均家賃がシングル向け物件、カップル向け物件、ファミリー向け物件のいずれも過去最高を記録したという。

同調査によれば、30平方メートル以下のシングル向け物件で10万3265円、30〜50平方メートルのカップル向け物件で16万8765円、50〜70平方メートルのファミリー向け物件で24万7375円となっている。

令和6年12月分の東京都生計分析調査報告によると、東京都に住む勤労者世帯の可処分所得（手取り収入額）は月平均で62万361円。一般的に月の手取り額の3割程度までが妥当な家賃と言われているが、ファミリー向けの平均家賃である24万円7375円という数字は62万361円の約4割となっており、都民の家計をかなり圧迫している状況なのだ。

東京23区の家賃上昇は今後も止まらないのだろうか。そこでマンション市場などに詳しい不動産経済研究所の松田忠司氏に解説していただく。（以下、「」内は松田氏の発言）

家族で都心に住むなら世帯年収2000万円以上必須？

東京23区のファミリー向け物件の平均家賃は24万7375円と紹介したが、都内でも人気の高いエリアである都心6区（千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区・文京区）の家賃相場は現在どれくらいなのだろうか。

「都心6区に絞った場合、1坪あたり平均2万1000円ほど。4人家族などのファミリー向けの広さの物件だと、最低でも20坪以上は必要になるでしょうから、月の賃料は約42万円以上が目安となりそうです。そうかんがえると、例えば大人2名、未就学児2名の4人家族の場合、都心に住むとなると最低で世帯年収2000万円以上で、余裕のある暮らしを送りたいのであれば世帯年収3000万円以上なければ厳しいのが現実でしょう」

Xでは東京都の家賃の上昇を“ニューヨーク化”となぞらえるポストも見られた。この意見について松田氏は次のように指摘する。

「東京都とニューヨーク市の家賃状況を比較することは、為替の違いや地域差があるので適切ではないですが、両者ともに共通しているのは、“普通の所得”、つまり全国平均年収程度の稼ぎでは住みづらいということではないでしょうか。代々持ち家を受け継いでいる家庭や、金融資産が充分あって固定資産税を問題なく払える家庭といった、金銭的余裕のある層でなければ、今後都会に住み続けることは難しくなるのではないでしょうか」

どうしても都内に住みたいなら公営住宅が狙い目

東京都心の人気エリアに家族で住むことのハードルはかなり高くなっているのが現状だが、東京都では住宅価格高騰への対策も定期的に行っているという。

「東京都は、周辺の相場よりも安い家賃で入居することができる『アフォーダブル住宅』を供給する事業を打ち出しています。特に医療や福祉、生活インフラといった生活の基盤を支える仕事に従事するエッセンシャルワーカーなどに配慮して、こうした取り組みが行われているのです。

アフォーダブル住宅の例としては、低所得者向けに整備・管理された賃貸住宅である『都営住宅』といった公営住宅が挙げられます。こういった低・中所得者向けの賃貸住宅の整備は、需要には追い付いていないので倍率はかなり高いですが、東京都の取り組みの一環として今後も進めていくでしょう。また、UR都市機構が手掛けるUR賃貸住宅は、敷金や礼金、仲介手数料などがかからず、初期費用を抑えて入居することができる住宅で、最近増えてきていますので狙い目です」

ちなみに、2019年に竣工した表参道駅から徒歩5分という立地のタワーマンション「都営北青山三丁目アパート」は、一部の部屋が都営住宅として整備され、2021年5月の家族向けの募集では当選倍率が579倍、2022年2月の単身向けの募集では775倍と、かなり高い倍率となったことで話題となった。このように都心にも超富裕層でなくても入居できるような住宅の整備が行われるケースもまれにあるのだ。

最後に、Xのポストでも言及されていた「地方移住」という考えについて松田氏の見解を伺ってみよう。

「東京都の家賃が上がって地方移住をする人が増えるかというと、その可能性は低いと思います。コロナ禍をきっかけに企業が本社機能を地方に移すといった流れもありましたが、コロナが落ち着いた現在は、逆に首都圏に本社機能を戻す企業が増えてきているといったことも聞きます。

雇用が首都圏に集中している状況は依然として変わらないため、地方移住という考え方が一般化するとはあまり考えられません。ただ首都直下地震などの災害が発生した場合には、一時的にそういった価値観が浸透する可能性もあるでしょう」

――東京都の家賃相場は全体的に上がってきているものの、都心などでは上昇が停滞している状況から、今後どのように市場が変化していくのかの予測は難しいようだ。いずれにしても高所得ではないものの都心ならではのメリットを享受したい場合は、やはり高倍率を覚悟で公営住宅などを狙っていくのがいいのかもしれない。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

