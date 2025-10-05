サッカーJ2リーグは残り7試合。4日（土）に第32節の5試合が行われました。

J1自動昇格を争い、勝ち点1差で2位V・ファーレン長崎と3位ジェフユナイテッド千葉が直接対決。試合は長崎が敵地で完封勝利し、貴重な勝ち点3を獲得。長崎は6月15日から14試合負けなしとなり、暫定首位に浮上しました。一方の千葉はJ1自動昇格圏内2位までの勝ち点差が3に広がる苦しい敗戦となっています。

4位ベガルタ仙台と6位RB大宮アルディージャの一戦は、大宮が敵地で接戦を制して勝利。前節から指揮を執った宮沢悠生新監督を迎えてから2連勝。勝ち点を53に伸ばし、暫定5位に順位を上げました。連敗中だった8位ジュビロ磐田は、3試合ぶりの勝利を飾り暫定7位に浮上。J3降格圏の19位カターレ富山は、10試合ぶりの勝利で暫定18位浮上。残留圏の17位大分トリニータとの勝ち点差は6となっています。

5日（日）には第32節の残り5試合が開催。前節首位の水戸ホーリーホックは、最下位の愛媛FCと対戦します。

【J2第32節】

◆山形 2−1 札幌（大和ハウス プレミストドーム、4日）

得点【山形】ディサロ燦シルヴァーノ（後半5分）國分伸太郎（後半13分）【札幌】宮澤裕樹（後半26分）

◆長崎 ２−0 千葉（フクダ電子アリーナ、4日）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半45分）松本天夢（後半27分）

◆富山 1−0 藤枝（藤枝総合運動公園サッカー場、4日）

得点【富山】吉平翼（後半6分）

◆大宮 2−1 仙台（ユアテックスタジアム仙台、4日）

得点【大宮】カプリーニ（前半38分）福井啓太（後半36分）【仙台】郷家友太（後半10分）

◆磐田 1−0 甲府（JIT リサイクルインク スタジアム、4日）

得点【磐田】川合徳孟（前半44分）

◆秋田 − 大分（ソユースタジアム、5日）

◆山口 − 鳥栖（維新みらいふスタジアム、5日）

◆徳島 − 今治（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム、5日）

◆熊本 − いわき（えがお健康スタジアム、5日）

◆愛媛 − 水戸（ニンジニアスタジアム、5日）