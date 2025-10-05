サッカーJ1リーグは、4日（土）に第33節の8試合が行われました。

首位を勝ち点4差で追いかける2位ヴィッセル神戸は、浦和レッズGK西川周作選手にPKを止められるなど相次ぐ好セーブにあい、最後までゴールを奪えず。7試合ぶりの敗戦で順位を4位に落とし、逆転優勝が遠ざかりました。

京都サンガF.C.は川崎フロンターレと引き分けで、勝ち点1のみを獲得。順位を2位に上げたものの、首位を追撃するまでには至らず。4試合連続引き分け中だった柏レイソルは5試合ぶりの勝利を手にし3位浮上。サンフレッチェ広島はFC町田ゼルビアに逆転勝利で5位に浮上。2位京都、3位柏、4位神戸は勝ち点60で並んでいます。

残留争いにいたアビスパ福岡、名古屋グランパスの2チームは勝利を飾り、J1残留へ大きなアドバンテージ。残留圏17位の横浜F・マリノス、降格圏18位の横浜FCの2チームは敗れ、共に勝ち点31のまま。得失点差で横浜FMが今節も残留圏内を守りました。最下位アルビレックス新潟は引き分けに終わり、勝ち点1を獲得するにとどまっており、14試合勝利から遠ざかっています。

3日（金）には、J1残留争いにいる東京ヴェルディが湘南ベルマーレに勝利。第33節は残り1試合、5日（日）に首位鹿島アントラーズがホームでガンバ大阪と対戦。鹿島は勝利すれば、2位京都、3位柏、4位神戸に対して勝ち点差を7に広げることができます。

【J1第33節】

◆東京V 1−0 湘南（レモンガススタジアム平塚、3日）

得点【東京V】染野唯月（後半10分）

◆清水 1−1 FC東京（IAIスタジアム日本平、4日）

得点【清水】郄橋利樹（前半34分）【FC東京】佐藤恵允（後半31分）

◆名古屋 2−1 C大阪（豊田スタジアム、4日）

得点【名古屋】野上結貴（前半37分）木村勇大（前半45分）【C大阪】ヴィトール ブエノ（後半40分）

◆新潟 1−1 岡山（デンカビッグスワンスタジアム、4日）

得点【新潟】白井永地（後半22分）【岡山】一美和成（前半24分）

◆福岡 1−0 横浜FC（ベスト電器スタジアム、4日）

得点【福岡】湯澤聖人（後半6分）

◆広島 2−1 町田（エディオンピースウイング広島、4日）

得点【広島】キム ジュソン（後半43分）トルガイ アルスラン（後半45+5分）【町田】相馬勇紀（後半5分）

◆浦和 1−0 神戸（埼玉スタジアム2OO2、4日）

得点【浦和】イサーク キーセ テリン（後半2分）

◆柏 1−0 横浜FM（三協フロンテア柏スタジアム、4日）

得点【柏】小泉佳穂（前半41分）

◆京都 1−1 川崎F（サンガスタジアム by KYOCERA、4日）

得点【京都】須貝英大（前半38分）【川崎F】伊藤達哉（前半8分）

◆鹿島 − G大阪（メルカリスタジアム、5日）