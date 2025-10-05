投手・大谷翔平が強豪フィリーズに挑む 本塁打王シュワバーとの対戦に「素晴らしい打者。どう抑えるかを考えたい」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

ドジャースの大谷翔平（31）が現地3日（日本時間4日）、敵地シチズンズ・バンク・パークで行われた会見に臨み、翌日に控えたメジャー移籍後初のポストシーズン登板への思いを語った。

昨年は打者としてプレーオフの舞台を経験したが、今回は二刀流としてマウンドに上がる。

大谷は会見の冒頭、「今はすごく楽しみにしています」と率直な心境を明かした。

プレッシャーよりも喜びの方が大きい様子で、「もちろん緊張することもあるとは思いますけど、これまで勝ってきて、また明日プレーできることにまず喜びを感じていますし、健康な状態で迎えられれば幸せなことだと思っています」と穏やかな表情で語った。

今季終盤にはリハビリを完全に終え、ワイルドカードシリーズを突破したチームとともに最高の形で10月を迎えた。

「シーズンの最後までリハビリをしっかりやり切って、過程を終了できたのは素晴らしいことでした。挑戦する気持ちを持って、自分たちの野球をすれば勝機はあると思います」と、自信をのぞかせた。

救援登板の可能性についても言及し、「いけと言われた時はいける準備をしています。先発に関してはあらかじめスケジュールを合わせてベストを尽くすのが仕事」と柔軟な姿勢を見せた。

敵地フィラデルフィアの熱狂的な雰囲気については、「野球に対する熱量がすごく高いですし、球場の盛り上がりも素晴らしい。あと、チーズステーキが本当に美味しいクラブハウスだなと思っています」と笑顔を見せ、報道陣の笑いを誘った。

一方で、再びフィリーズと短期間で対戦する難しさにも冷静に言及。

「お互いに前回の対戦から学んで臨むと思います。どう攻めるか、どう抑えるかをそれぞれ勉強して試合に入る」と分析。

プレーオフ特有の球速アップ傾向についても「試合になると球速が上がるタイプだと思う。ただ全体のバランスが大事。興奮を制御して試合をつくりたい」と落ち着いた言葉で語った。

長いリハビリ期間を経てようやく迎えるこの日を「感謝」と表現。

「健康な状態でここまで来られたことに感謝しています。こういう舞台で、素晴らしい相手に投げられること自体が幸せ」と、静かな決意をにじませた。

また、レギュラーシーズン最終戦で休養を取った判断についても「特に後悔はないです。チーム全体や自分のボリュームを考えて、ポストシーズンに向けた良い判断だったと思う」と語り、万全の状態でマウンドに上がる準備を整えていることを強調した。

本塁打王カイル・シュワバーとの対戦には「素晴らしい打者。ラインナップも変わってくると思うので、チーム全体としてどう抑えるかを考えたい」と冷静に分析。

さらに、復帰した佐々木朗希投手についても「本当に心強いです。朗希が健康な状態で戻ってきたのはチームにとって大きい」と信頼を寄せた。

