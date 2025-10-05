秋に行きたいと思う「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「なみおか アップルヒル」、1位は？【2025年調査】
りんごの里として知られる青森県は、秋になると実りの季節を迎え、豊かな自然が色鮮やかに染まります。そんな青森の秋を存分に楽しめる「道の駅」はどこなのでしょうか。
【12位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたいと思う青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：なみおか アップルヒル（青森市）／28票青森市郊外にある「道の駅 なみおか アップルヒル」は、りんごの里として知られ、秋には旬の味覚を満喫できるスポット。10月1日頃から観光りんご園でりんご狩り体験が始まるほか、「アップルヒル秋の大収穫祭」などのイベントも開催されます。広々とした敷地内には直売所やレストランもあり、手作りのアップルパイやりんごを使ったジェラートも人気です。
回答者からは「アップルヒルの名前の通り、りんごが採れるところです。秋はおいしいりんごをお土産に買うことができます」（60代男性／新潟県）、「結構な頻度でイベントがありお土産なども手頃で買える」（40代男性／鳥取県）、「観光りんご園でのもぎ取り体験や、手作りアップルパイが秋にピッタリだから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：奥入瀬（十和田市奥瀬）／46票「道の駅 奥入瀬」は、十和田湖・奥入瀬渓流への玄関口に位置する、東北屈指の紅葉の名所。秋には渓流沿いの木々が赤や黄に染まる中、散策やドライブが楽しめます。地元農産品の産直野菜が並ぶ物産館や、青森素材を使った石窯料理が味わえるブルワリーレストランなど、自然と秋の味覚を満喫できるスポットです。
回答者からは「奥入瀬渓流の入り口にあり、奥入瀬は紅葉の名所でもあるから」（50代女性／静岡県）、「紅葉シーズンの景観がよさそうだから」（40代男性／福岡県）、「奥入瀬渓流の紅葉が有名で、秋ならではの景色を堪能できると思ったため」（20代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)