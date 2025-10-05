女優の杉咲花さん（28）の母で、歌手・キャンドルアーティストのチエ・カジウラさんがこのほどInstagramを更新し、10月2日に誕生日を迎えた杉咲さんの幼少期の写真をアップした。将来、大女優になる片鱗を窺わせる激レアショットが話題となっている。



【写真】母のチエ・カジウラさんが投稿した幼少期の杉咲花さん

チエさんは「娘のお誕生日＝お母さん記念日」として、杉咲さんが28歳になったことに対する素直な気持ちをつづっている。杉咲さんの幼少期の写真を添えて、「あっという間に大人になった気がする。お母さんになってからの28年はとてつもなく速いスピードで過ぎていった」「母からするとまだまだ子供に思えるのですが社会的には立派な大人ですね。不思議」と時間の速さに驚きながらも立派に成長した娘を想い、感慨にひたっていた。



また、投稿には自身の曲「dear FLOWER」を使っており、最後には、「娘を支えてくださる全ての方へこころより感謝致します。これからも宜しくお願いします」と杉咲さんの関係者には感謝の気持ちを伝え、杉咲さんには「28歳も、素敵な年になります様に。いえ、なります」と力強く記していた。



SNSでは、「母親譲りの可愛い娘さん」「子供の頃から約束されてる可愛さ」「毎年、ジーンと来ます また1年、お二人のご活躍をお祈りします」「花さんのお誕生日おめでとうございます。dear FLOWER、大好きな曲です」「愛くるしい写真にdear FLOWER 涙でちゃいました」などのコメントがあった。