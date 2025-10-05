カーショウがブルペン待機！ロバーツ監督「経験と冷静さを持つカーショウがブルペンにいることは大きい」



ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）を前に会見を行い、クレイトン・カーショウ投手の起用方針について言及した。

ロバーツ監督は「カーショウはロースター入りします。ブルペンから登板させる予定です」と明言。

先発ローテーションが大谷翔平、スネル、山本由伸の3人で構成される中、カーショウにはリリーフとしてチームを支える役割が託された。

カーショウは長年ドジャースの先発ローテを支えてきた大黒柱。今季は肩の不調で戦列を離れる時期もあったが、ロバーツ監督は「経験と冷静さを持つカーショウがブルペンにいることは大きい」と信頼を寄せた。

ドジャースは第1戦に大谷翔平、第2戦にスネル、第3戦に山本由伸を予定。

ベテラン左腕がブルペンから再びチームを救う瞬間に注目が集まる。

