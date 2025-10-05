アメリカのトランプ政権が示したパレスチナ自治区ガザ地区の和平案をめぐるイスラエルとイスラム組織ハマスの協議は、6日から始まることになりました。

仲介国のエジプトは、イスラエルとハマスの代表が、トランプ政権が提示した和平案について6日に協議を行うと発表しました。

これに先だち地元メディアは、中東問題を担当するアメリカのウィトコフ特使らも協議に参加すると伝えています。双方は、部隊などの撤退を協議するための地図も準備しているということです。

イスラエル軍はすでに和平案に沿ってガザ市での制圧作戦の停止を命じたと主張していますが、実際には攻撃が続いているとみられ、地元メディアは、4日から5日にかけて少なくとも35人が死亡したと伝えています。

アメリカのトランプ大統領は4日、自身のSNSで「交渉の結果、イスラエルが初期の撤退ラインに同意し、ハマスにも共有した」とした上で、「ハマスが承認すれば停戦は即時発効し、人質と捕虜の交換が開始される」と投稿しています。

こうした中、エルサレムでは人質の家族らが集会を開きました。

鈴木あづさ記者（NNNエルサレム）

「いま、『すべての人質を取り戻せ』と人々がさけんでいます」

支援者

「政治的な理由だけで戦争が続けられていると思う。ネタニヤフ首相が戦争を望んでいるからだ。ガザのパレスチナ人もイスラエル人も、この政治的な戦争によって死に直面し、苦しんでいる」

集まった人々は、和平案が確実に実行されるよう訴えました。

ただ、ハマスが武器を放棄することなど和平案の具体的な中身について双方の意見の隔たりは大きいとみられ、交渉は難航が予想されます。