ロバーツ監督「第1戦はショウヘイ、第2戦はスネル、第3戦はヨシノブ、グラスノーはブルペン待機」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）開幕を翌日に控え、ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が前日会見に臨み、チームの起用方針を明かした。

まず注目の大谷翔平選手について、ロバーツ監督は「大谷は明日、第1戦の先発として登板する。短い間隔での登板やリリーフ起用は考えていない」と明言。シリーズの流れ次第では変更もあり得るとしつつも、「まずは第1戦に集中している」と語った。

大谷は2週間前のフィリーズ戦で圧巻の投球を見せており、指揮官も「リハビリモードを完全に脱し、本来の姿を見せてくれた」と評価。シーズンを通じて徐々に調整を積み上げてきた右腕に、絶大な信頼を寄せた。

また、先発ローテーションについては「第2戦はスネル、第3戦は山本を予定している。グラスノーは第1戦で待機し、第4戦での起用も考えている」と説明。

カーショウ投手についても「ロースター入りし、ブルペンから登板する予定」と明らかにした。

さらに注目を集めているのが、リリーフとして起用されている佐々木朗希投手。

ロバーツ監督は「どんな場面でも自信を持って送り出せる。大舞台でも全く動じない」と称賛し、セーブシチュエーションでも起用する可能性を示唆した。

「彼のような若い投手が新しい役割で結果を出しているのは、ブルペン全体に良い刺激になっている」と話し、チーム内にポジティブな化学反応が起きていることを強調した。

また、対戦相手フィリーズが左投手3人を先発に予定していることについても、「珍しいケースだが、我々の左打者は広角に打てる。球速や変化にも対応できる」と自信をのぞかせた。

さらに、ワイルドカードシリーズで下位打線（5～9番）が打率.400を記録したことに触れ、「三振を減らし、全方向に打ち返していた。上位打線につなぐ意識が良かった」と分析した。

最後に、改めて大谷への信頼を問われたロバーツ監督は「6回、7回まで投げる準備はできている。この瞬間のために1年を過ごしてきた。彼は準備万端だ」と力強く語った。

ドジャースは現地4日、敵地フィラデルフィアで行われる第1戦に臨む。

先発・大谷翔平が"真の二刀流復活"をかけてマウンドに上がる。





