松平定信政権が6年で終わった理由

倹約と風紀の取り締まりの徹底に一直線の松平定信（井上祐貴）。このところNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の登場人物のなかで、よくも悪くも、一番インパクトがあるのではないだろうか。しかし、定信が強力に推し進めた「寛政の改革」は、彼が天明7年（1787）6月に老中首座に就任してから、6年しか続かなかった。

【写真】お尻もあらわに…“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」 ほか

定信の改革が頓挫したのは、武士も民衆も、窮屈を強いられて反発したことが原因の一つとされる。「白河の／清きに魚も／棲みかねて／もとの濁りの／田沼恋しき」という有名な狂歌が象徴している。

一橋治済を演じる生田斗真

白河藩主の定信が押しつける、まるで清流のような清廉で潔癖すぎる環境では、魚も人間も住みにくくて仕方ない。賄賂が流行って濁った面があっても、生活が豊かで文化が開花した田沼時代のほうがよかった、というわけだ。

しかし、武士一般や民衆の反発だけなら、定信もかわすことができたかもしれない。じつは定信は、2つの大きな権力を敵に回し、いわば虎の尾を踏んでしまった。それこそが失脚の決定打になったといわれる。第37回「地獄に京伝」（9月28日放送）では、それにつながる場面が描かれた。

光格天皇とのやっかいなもめごと

一橋治済（生田斗真）は、定信を呼び出すとこう尋ねた。「それから例の、朝廷よりの件はいかがとなっておる？」。定信が「帝がお父君に太上天皇の尊号をお贈りしたいという一件にございますか」と聞き返すと、「あれは認めてもよいと思うがの。特段こちらにかかりをという話ではなし」と治済。これに定信は「かしこまりました。では、御三家にもはかりました上、私のほうで返答いたしておきましょう」と述べた。

太上天皇とは、要するに「上皇」のこと。光格天皇が、実父の閑院宮典仁親王を上皇にしたいと望んでいるので、治済は承諾してもいいのではないか、と定信に伝えた。そういう場面だった。ところが、定信の考えは違ったのである。

後日、治済は定信にこう問いかけた。「太上天皇の尊号の一件は、不承知と返答したそうじゃの？」。これに対し、定信は自信たっぷりにこう答えた。「ご尊号は譲位された帝のみに贈られる尊称。帝のお望みでも先例を破ることよろしからずと、御三家、老中ともまとまりましたゆえ、将軍補佐として私が、然様に上奏するように決しましてございます」。

閑院宮典仁親王は天皇の実父であっても、自身が天皇の位についたことはなかった。それなのに、一般に退位した天皇に贈られる「太上天皇」の尊号を宣下するのは、道理に合わないというのが定信の主張だった。

だが、光格天皇との「もめごと」は、定信が老中首座に就いた当初からはじまっており、最後まで引きずることになる。

天皇に押し切られたがゆえに

きっかけは京都の大火だった。定信が老中首座に就いた翌年の天明8年（1788）正月、京都で応仁の乱以来という大火が発生し、市街の8割が焼け野原になった。禁裏すなわち天皇の御所も、上皇の仙洞御所も、公家の屋敷の大半も焼け落ち、再建が急がれた。同年3月、将軍補佐も兼任することになった定信は、御所の造営総奉行となって5月に上京し、関白の鷹司輔平と交渉した。この協議が難航するのである。

御所は幕府の責任で再建しなければならない。定信は、焼失前と同じものを再建すると請け負った。しかし、光格天皇の考えは違った。これまでの御所は狭かったので、紫宸殿と清涼殿を平安時代の規模で建てるように、幕府に強く要求したのだ。

定信は、財政難の幕府にはその規模の造営は困難であり、諸大名にも負担はさせるが、その規模が大きくなれば領民から取り上げるしかないので、人民を苦しめることになる、と主張。しかし、鷹司輔平から定信の意向を聞いた天皇は断固拒否し、あくまでも平安時代に復古する造営を望み、ついには定信も押し切られてしまった。

結局、御所は寛政元年（1789）、光格天皇の意向に沿って着工され、同2年（1790）11月に完成した。しかし、定信はこの苦い経験を経て、朝廷の要求には厳しく向き合うこととし、京都所司代や京都町奉行にも、今後は朝廷の要求に応じてはならない旨を指示した。

そこに光格天皇から寄せられたのが、閑院宮典仁親王に「太上天皇」の尊号をあたえたい、という要求だったのである。

「道理に合わない」を理由に拒否

第119代光格天皇は傍系の出身だった。先代の後桃園天皇には皇子がおらず、閑院宮典仁親王の第6皇子が、わずか9歳で即位した。それが光格天皇だった。このため閑院宮典仁親王は、天皇の実父であるにもかかわらず朝廷における席次は、「禁中並公家諸法度」の取り決めで、三公（太政大臣、左大臣、右大臣）より下に位置づけられていた。光格天皇はこの状況に耐えられず、実父に「太上天皇」の尊号を宣下するという方法を考えついた。

太上天皇になれば、すなわち上皇だから、席次は天皇の次になる。光格天皇は京都の大火の直後である天明8年（1788）4月にはすでに、議奏（勅命を公卿以下に伝える役職）の中山愛親に、天皇の実父に尊号をあたえた先例を書き出していた。そして寛政元年（1789）2月には、武家伝奏（朝廷と武家のあいだの連絡役）の久我信通が、京都所司代の大田資愛に尊号宣下を認めるようにと、正式に申し入れた。

だが、定信は、天皇になっていない親王に「太上天皇」の尊号を宣下するのは、道理に合わないし、挙げられている先例も混乱期における特殊な事例だとして拒んだ。閑院宮典仁親王は家禄が1,000石だが、上皇になると7,000石に増やさなければならないという点も、定信には引っかかったようだ。

その後、朝廷側は寛政3年（1791）に少し譲歩し、「太上天皇」の尊号にこだわらず、太上天皇の「格」を求めることにしたが、定信はそれも拒否。その後は、朝廷と幕府のあいだはかなりこじれてしまう。

命取りになった朝廷への断固たる措置

定信を説得できなかった関白鷹司輔平は事実上解任され、光格天皇に従順な一条輝良が関白になった。続いて武家伝奏の久我信通も解任され、幕府に反感をもつ正親町公明に替わった。そのうえで朝廷では、関白、議奏、武家伝奏以外の41名の公家の意見を聞く「勅問」が行われ、大半が尊号宣下賛成した。

これを受け、朝廷は寛政4年（1792）正月、あらためて幕府に尊号宣下を求め、定信がふたたび拒否すると、同年11月、幕府を無視して宣下を強行しようとした。

ここで定信は、ついに強硬手段に出た。議奏の中山愛親と武家伝奏の正親町公明を江戸に呼び出し、寛政5年（1793）2月、厳しい尋問を行ったうえで両名とも解任してしまった。さらに前者には閉門、後者には逼塞まで申しつけた。

つまり、定信は朝廷との関係を完全にこじらせたのだが、一方的に朝廷を抑え込んだのなら、自分の身に影響はなかったかもしれない。しかし、定信の一連の姿勢は、将軍家斉の実父である一橋治済にとって、都合が悪いものだったのである。

家斉父子と決定的に対立した理由

先述したように、『べらぼう』でも一橋治済は、この尊号宣下問題について定信に「あれは認めてもよいと思うがの」と発言した。というのも、尊号宣下は治済にとって、自分の問題だったのである。

治済は閑院宮典仁親王と共通点が多かった。治済は将軍になっていないが、その長男は9歳で将軍家治の養子になり、15歳で11代将軍家斉になった。典仁親王も天皇にはなっていないが、六男が9歳で後桃園天皇の養子になり、翌年、即位して光格天皇になった。

血筋の点でも、治済は8代将軍吉宗の孫ではあるが、吉宗の三男が創設した一橋家の当主で、直系ではなく傍系である。同様に閑院宮家も、18世紀はじめにできた新しい親王家で傍系だった。

そして偶然なのか、それとも朝廷の真似をしたのかわからないが、光格天皇が実父に「太上天皇」の尊号をあたえるように求めたのと同じ天明8年（1788）、将軍家斉もまた、実父の治済に「大御所」の尊号をあたえるように定信に求めたのである。同時に、江戸城内堀の外にあった一橋家の屋敷が手狭になったので、内堀の内側の二の丸か三の丸に移りたいという要望も、家斉と治済から出された。

しかし、定信は両方の要求を却下した。屋敷地に関しては早々に決着したが、治済の大御所就任問題は尾を引いた。しかし、定信はついに首を縦に振らなかった。天皇に示した態度を、徳川家に対しても貫いた。

こうして家斉および治済と対立し、それが表面化した挙句、寛政5年（1793）7月23日に、定信は将軍補佐役および老中職を罷免されてしまうのである。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部