岡部たかし、“一人娘”と仲良しショット「父上そっくりな娘ちゃん」「パパと同じ表情してるｗ」
俳優の岡部たかしが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“一人娘”と仲良しショットが公開された岡部たかし
公式SNSは「少女時代のトキを演じている福地美晴さんは現場では「子トキちゃん」と呼ばれ、いつも元気いっぱいです」と紹介。松野司之介役・岡部たかしと娘のトキ役・福地美晴が縁側でリラックスした様子のオフショットを添えた。ファンからは「子トキちゃん、パパと同じ表情してるｗ可愛い」「父上そっくりな娘ちゃんｗ」「本当に仲良しなんですね。2人とも可愛い」などの声が寄せられている。
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
