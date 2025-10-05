本日10月5日（日）よる7時58分 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、番組初の2時間SP！

ゲストに高畑充希、宮粼あおいが登場！サイズ感ゲームでSixTONESとガチ対決。さらに、バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃、山田二千華、岩澤実育が、「世界バレー」後、初のバラエティー出演！ご褒美グルメを懸け、アスリートなら絶対に負けられない動体視力ゲームに挑戦。

特別企画「ちゃんこだけレストラン」には、荒汐部屋の若元春＆荒篤山、佐藤栞里も参戦！現役力士の舌をうならせることができるか、SixTONESが手作りちゃんこで真剣勝負。

◆ガチャピン＆ムック、そらジローも乱入！「サイズの晩餐」はお祭り騒ぎ

高畑、宮粼、さらにSixTONES松村北斗がゲストとして登場！間もなく公開の映画『秒速5センチメートル』で共演中の3人。いつもと違って俳優モードの松村は、メンバーから「鼻につく！」と大ブーイングを浴びても知らん顔、ニヒルなマスクを崩さないが、高畑と宮粼から撮影現場での恥ずかしい“裏の顔”を暴露されて大撃沈!?

そんな豪華俳優陣と挑むゲームは「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。サイズ感覚を聞かれた高畑は「ご飯を作って、一番いいサイズのお皿にのせられたことがない」と苦笑い。宮粼も「残ったご飯をタッパーに移そうとすると、大体入らない」とサイズ感覚に不安あり…。問題は全部で5問。ご褒美グルメは、ミシュランガイド掲載の極上穴子天丼。ただし正解数に応じてご褒美のサイズも変化するため、目指すは全問正解。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

1問目は「タンバリンにバレーボールは入る？入らない？」。予想の参考に用意されたタンバリンを手に取り、サイズを確認する一同。すると宮粼が「つい先日バレーボールの試合を見に行ったんです」とひらめき、試合の状況を再現するため前代未聞の行動に出る。宮粼の挑戦を松村も体を張ってサポートするが…。果たして正解を導き出せるか？

続く2問目以降も、入るか入らないかギリギリを突く絶妙な難問が続々。サイズ感を予想するはずが、みんなで射的を楽しんだり、MC藤森は武勇伝を披露！

さらに、ガチャピンとムックがスタジオで「生サイズの晩餐」を決行！「GOスト」ファミリーのそらジローも乱入して大騒ぎ！そらジローVS松村、仁義なき戦いが勃発!? 田中樹と京本大我はおバカ将棋で対局！ジェシーのギャグが宮粼のツボに!? 宮粼とジェシーが餅つきコントに挑戦！まさに予測不能な展開尽くし。最後はなんと全員の解答が一致！みんなで歓喜のご褒美ゲットなるか？

問題VTRには、元バレーボール全日本男子キャプテン・川合俊一、クールポコ。、ラパルフェ都留が登場。さらに“7人目のSixTONES”こと間宮祥太朗がまさかのシチュエーションで現れ、SixTONESも「何やってんの!?」と仰天！

◆「ほんとに分かんない！」バレーボール女子日本代表が動体視力ゲームに大苦戦！

この夏、「世界バレー」で日本中を熱狂させた佐藤、山田、岩澤。代表ユニフォームを着て登場した3人に、SixTONESも「大会で着てたユニフォームですよね！」と大感激。まずはあいさつ代わりに、新エース候補として注目される佐藤の強烈スパイクを郄地優吾と京本がレシーブチャレンジ。世界レベルの一撃を食らった2人は「怖い怖い怖い！」とタジタジに！

そんな泣く子も黙る最強バレー軍団と挑むゲームは、人気企画「動体球児」。円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム。問題は全部で4問。何が落ちたか全員そろって全問正解できれば、ご褒美グルメの絶品牛タンオムライスをゲットできる。

世界の一流スパイクをことごとく拾ってきた最強バレーチーム。「近い距離から速いスパイクが飛んできたりするので…」。日頃から動体視力は鍛えられているはずだと自負するが、いざゲームが始まると「ほんとに分かんない！」と大苦戦！絶体絶命のバレーチームに、SixTONESの必死のサインは届くのか!?

さらに後半は、バレーボール女子日本代表チーム仕様の超高速回転するモノを当てる新バージョンに進化！「回転レシーブ球児」に挑戦。目の前で超高速回転している物が何か、動体視力で当てるゲーム。意地でもご褒美を食べたい佐藤がMC藤森の目を盗んで大暴走！気付いた藤森は「佐藤さん何やってるんですか!?」と大慌て！最後はみんなで列になって「Choo Choo TRAIN」、気持ちをひとつにして全問正解に挑むが…？

特別企画「ちゃんこだけレストラン」には、荒汐部屋の若元春＆荒篤山、さらに佐藤栞里が参戦。SixTONESが2組に分かれて「至極のちゃんこ」を作り、力士に振る舞うガチ対決！荒汐部屋に潜入し、マル秘レシピの徹底調査も決行。果たして、力士の舌をうならせることはできるのか!?

