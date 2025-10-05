村上頌樹が投手3冠 マルティネスと松山晋也がリーグ記録でわけあう 【セ投手タイトル確定】
プロ野球セ・リーグは4日、リーグ戦の全日程が終了。各タイトルが確定しました。
最多勝は阪神の村上頌樹投手とDeNAの東克樹投手が14勝で受賞。村上投手は勝率.778で最高勝率、144奪三振で最多奪三振を受賞し、投手3冠です。東投手は2年ぶり2度目の最多勝です。また村上投手と同学年でチームメートの才木浩人投手は、防御率1.55で最優秀防御率。9年目で自身初のタイトル受賞です。
リリーフでは、巨人の大勢投手が54ホールドポイントで最優秀中継ぎを受賞。阪神の及川雅貴投手は52ホールドポイントでわずかに届きませんでしたが、18試合連続ホールドのプロ野球記録をつくっています。
またクローザーでは、巨人のライデル・マルティネス投手と中日の松山晋也投手が46セーブでタイトルで並び、2人がタイトル獲得。昨季までのチームメートである2人は、元中日の岩瀬仁紀氏や阪神の藤川球児監督が記録したセ・リーグ記録の46セーブに並びました。
▽各タイトル獲得者と上位3者
◆最多勝
14勝 村上頌樹(神) 初
14勝 東克樹(De) 2年ぶり2回目
12勝 才木浩人(神)
◆最優秀防御率
1.55 才木浩人(神) 初
1.74 ケイ(De)
2.07 山粼伊織(巨)
◆最高勝率
.778 村上頌樹(神) 初
.733 山粼伊織(巨)
.667 才木浩人(神)
◆最多奪三振
144 村上頌樹(神) 初
138 郄橋宏斗(中)
131 山粼伊織(巨)
◆最優秀中継ぎ(ホールドポイント)
54 大勢(巨) 初
52 及川雅貴(神)
38 中川皓太(巨)
46 ライデル・マルティネス(巨) 2年連続3度目
46 松山晋也(中) 初
31 岩崎優(神)