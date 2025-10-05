プロ野球セ・リーグは4日、リーグ戦の全日程が終了。各タイトルが確定しました。

最多勝は阪神の村上頌樹投手とDeNAの東克樹投手が14勝で受賞。村上投手は勝率.778で最高勝率、144奪三振で最多奪三振を受賞し、投手3冠です。東投手は2年ぶり2度目の最多勝です。また村上投手と同学年でチームメートの才木浩人投手は、防御率1.55で最優秀防御率。9年目で自身初のタイトル受賞です。

リリーフでは、巨人の大勢投手が54ホールドポイントで最優秀中継ぎを受賞。阪神の及川雅貴投手は52ホールドポイントでわずかに届きませんでしたが、18試合連続ホールドのプロ野球記録をつくっています。

またクローザーでは、巨人のライデル・マルティネス投手と中日の松山晋也投手が46セーブでタイトルで並び、2人がタイトル獲得。昨季までのチームメートである2人は、元中日の岩瀬仁紀氏や阪神の藤川球児監督が記録したセ・リーグ記録の46セーブに並びました。

▽各タイトル獲得者と上位3者

◆最多勝

14勝 村上頌樹(神) 初

14勝 東克樹(De) 2年ぶり2回目

12勝 才木浩人(神)

◆最優秀防御率

1.55 才木浩人(神) 初

1.74 ケイ(De)

2.07 山粼伊織(巨)

◆最高勝率

.778 村上頌樹(神) 初

.733 山粼伊織(巨)

.667 才木浩人(神)

◆最多奪三振

144 村上頌樹(神) 初

138 郄橋宏斗(中)

131 山粼伊織(巨)

◆最優秀中継ぎ(ホールドポイント)

54 大勢(巨) 初

52 及川雅貴(神)

38 中川皓太(巨)

◆最多セーブ46 ライデル・マルティネス(巨) 2年連続3度目46 松山晋也(中) 初31 岩崎優(神)