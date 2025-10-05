2025年秋ドラマ「期待する主演女優」ランキング 第1位は天海祐希（『緊急取調室』第5シーズン）
注目作が目白押しの2025年秋ドラマが続々とスタートを切っている。クランクイン！では、2025年秋に放送されるドラマを対象に「2025年10月期ドラマで『期待する主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『緊急取調室』第5シーズンで主演を務める天海祐希だった。
【写真で見る】「演技に期待する主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年9月25日〜29日の5日間で「2025年10月期ドラマで『演技に期待する主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優まで。187名から回答があった。
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーと共に、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本：井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結を迎える。
連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑む。
連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年5月期）、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を経て、完結編となる劇場版公開を前に新たな一歩を踏み出した『緊急取調室』。天海に投票したファンからは「天海さんの作品にハズレなし！」「緊急取調室の記念すべき第5シーズン！！！すごく楽しみです」「天海さんのカッコ良さと可愛さ、お顔の良さを詰め込んだ作品だと思いますドラマがラストなので、見届けたいです」「全シリーズ見てきたけど、全部面白かった！緊迫感溢れる場面と力の抜けた面白い場面の演技のメリハリや絶妙な間がすごいです！引き込まれる！」など、熱いコメントが寄せられている。
【写真で見る】「演技に期待する主演女優」ランキングTOP5
今回の結果は、クランクイン！が2025年9月25日〜29日の5日間で「2025年10月期ドラマで『演技に期待する主演女優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2名の女優まで。187名から回答があった。
連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑む。
連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年5月期）、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を経て、完結編となる劇場版公開を前に新たな一歩を踏み出した『緊急取調室』。天海に投票したファンからは「天海さんの作品にハズレなし！」「緊急取調室の記念すべき第5シーズン！！！すごく楽しみです」「天海さんのカッコ良さと可愛さ、お顔の良さを詰め込んだ作品だと思いますドラマがラストなので、見届けたいです」「全シリーズ見てきたけど、全部面白かった！緊迫感溢れる場面と力の抜けた面白い場面の演技のメリハリや絶妙な間がすごいです！引き込まれる！」など、熱いコメントが寄せられている。