2025年秋ドラマ「期待する主演俳優」1位は草なぎ剛（『終幕のロンド』）
10月に入りテレビでは秋ドラマが続々とスタート。有名脚本家が手がける注目作や人気俳優の主演作が多数揃う10月期ドラマを対象に、クランクイン！では「2025年10月期ドラマで『期待の主演俳優』は？」と題したアンケートを敢行。第1位は、『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系）で主演を飾る草なぎ剛だった。
【写真で見る】秋ドラマ「期待する主演俳優」ランキングTOP5＜フォトギャラリー＞
今回の結果は、クランクイン！が2025年9月25日〜9月29日の5日間で「2025年10月期ドラマで『期待の主演俳優』は？」と題したアンケートを実施して集計したもの。投票は1人につき最大2人まで。1778名から回答があった。
第1位に輝いたのは草なぎ剛。彼が主演の務めるのは13日スタートの『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り寄り添う姿に迫るくヒューマンドラマ。遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かす人間ドラマのほか、せつない大人の恋も描かれるオリジナルストーリーとなっている。
今年4月には主演映画『新幹線大爆破』が配信され大きな話題となった草なぎ。2023年放送の『罠の戦争』（カンテレ・フジテレビ系）以来の民放連続ドラマへの主演となる彼に、読者は「草なぎドラマにハズレなし＆信頼のカンテレ月10枠」「関テレ✕草なぎ剛は間違いなし」といった声や「個性の強い役も市井の人も魅力的に演じる稀有な俳優」「予告だけで泣きそうです。予想をはるかに超えてくる演技に毎回脱帽」などの称賛が相次いでいる。
