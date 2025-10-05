『8時だョ！全員集合』10.13に再復活！ ドリフターズの伝説的コントバラエティ
3時間スペシャル『復活‼8時だョ！全員集合』が、TBS系にて10月13日18時30分から放送される。2024年9月から放送開始した『今夜復活！』シリーズの、スペシャル第3弾。人気シリーズから名物キャラまで、ザ・ドリフターズの伝説のコントを届ける。
【写真】オープニングのドリフ音頭も懐かしい！
『8時だョ！全員集合』は、1969年10月から85年9月まで、およそ16年にわたり制作・放送されたバラエティー番組。この番組から数々のヒットギャグや流行が誕生し、高視聴率を記録。今もなお、バラエティー番組の金字塔と語り継がれている。
今回も『全員集合』全803回の中から、厳選した爆笑コント、流行キャラ、巧みな技術が度肝を抜く舞台セットや仕掛けなど、とっておきのシーン盛りだくさんの内容を届ける。
また、『全員集合』の後継番組である『加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ』（1986年1月〜92年3月放送）からも、｢探偵物語｣（「THE DETECTIVE STORY」）の爆笑傑作選や、豪華ゲストに驚く「公開コント」等を届ける。
今回も『8時だョ！全員集合』第1回公開収録が行われた三鷹市公会堂に、“ドリフを愛する人気者たち”が集結。くしくも、この日は第1回収録日と同じ9月24日。小学5年生の時に『全員集合』の公開放送を見に行ったことがあるという、ドンピシャ世代の飯尾和樹（ずん）、そして、堀田茜、タイムマシーン3号、工藤理子（STU48）といった顔ぶれがそろった。一同は、全国から来場した家族連れおよそ300人と、舞台の巨大スクリーンによみがえった伝説のコントを余すところなく楽しんだ。
今回は傑作コントの中でも、特にドリフの演技が際立つ“名物キャラ”、社会現象にもなった“流行ギャグ”、体を張った“体当たりコント集”などを時間いっぱい届ける。収録は3時間以上に及んだが、小学生から大人まで会場は爆笑の渦に包まれた。
今回「探偵物語」からは、おなじみの｢加トvs志村｣の傑作シーンや、デビュー間もないあの名女優がゲスト出演したエピソードなどを放送。さらに、当時のトップアイドルらが好演した「公開コーナー」からは、貴重な名コント・名シーンを惜しみなく届ける。
『復活‼8時だョ！全員集合』は、TBS系にて10月13日18時30分放送。
