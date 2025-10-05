「奥秩父51号」が11月運行

2025年11月8日（土）、西武新宿駅から秩父鉄道まで乗り入れる夜行列車が運行されます。

【画像】これが「西武新宿駅から運行される夜行列車」の運行時刻です

これは、日本旅行が企画するツアー『臨時夜行急行「奥秩父51号」<本川越･飯能･三峰口･寄居経由>御花畑行と臨時急行「武州51号」三峰口行』として運行される団体臨時列車となります。

「奥秩父51号」は西武鉄道のクロスシート車4000系を使用し、西武新宿〜本川越〜飯能〜三峰口〜寄居間を運行。「武州51号」は秩父鉄道のクロスシート車6000系で影森〜三峰口間を走り、途中の武州中川駅で「奥秩父51号」を追い抜きます。

ツアー参加者は、「奥秩父51号」と「武州51号」の双方に乗車することができ、かつて全国でしばしば見られた「急行が急行を追い抜く」ダイヤを体験することができます。

西武4000系は、定期列車では寄居駅まで乗り入れないため、ツアーならではの珍しい光景が実現します。また、深夜の三峰口駅では、日本旅行の夜行列車企画で恒例となっている「夜鳴きそば」が販売される予定です。

旅行代金は1人あたり1万8500円〜5万5500円です。申し込み受付は日本旅行の専用予約サイトのみで行われます。