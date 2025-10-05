『Golden SixTONES』初の2時間SP、豪華ゲスト続々！ 高畑充希＆宮崎あおい＆バレー女子日本代表に力士まで
今夜10月5日19時58分放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）は、番組初の2時間SP。ゲストに高畑充希、宮崎あおい（「崎」は「たつさき」が正式表記）が登場するほか、バレーボール女子日本代表や大相撲力士の若元春＆荒篤山も参戦する。
【写真】宮崎あおい、高畑充希のキュートなソロショットも！ 2時間スペシャルの場面写真をチェック
高畑充希、宮崎あおい、さらにSixTONES・松村北斗がゲストとして登場。間もなく公開の映画『秒速5センチメートル』で共演中の3人。いつもと違って俳優モードの松村は、メンバーから「鼻につく！」と大ブーイングを浴びても知らん顔、ニヒルなマスクを崩さないが、高畑と宮崎から撮影現場での恥ずかしい“裏の顔”を暴露されて大撃沈？
そんな俳優陣と挑むゲームは、「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのかを予想する新感覚の目利きゲーム。サイズ感覚を聞かれた高畑は「ご飯を作って、一番いいサイズのお皿にのせられたことがない」と苦笑い。宮崎も「残ったご飯をタッパーに移そうとすると、大体入らない」とサイズ感覚に不安あり…。問題は全部で5問。ご褒美グルメは、ミシュランガイド掲載の極上穴子天丼。ただし正解数に応じてご褒美のサイズも変化するため、目指すは全問正解。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。
1問目は「タンバリンにバレーボールは入る？入らない？」。予想の参考に用意されたタンバリンを手に取り、サイズを確認する一同。すると宮崎が「つい先日バレーボールの試合を見に行ったんです」とひらめき、試合の状況を再現するため前代未聞の行動に出る。宮崎の挑戦を松村も体を張ってサポートするが…。
続く2問目以降も、入るか入らないかギリギリを突く絶妙な難問が続々。サイズ感を予想するはずが、みんなで射的を楽しんだり、MC藤森が武勇伝を披露。
さらに、ガチャピンとムックがスタジオで「生サイズの晩餐」を決行。GOストファミリーのそらジローも乱入して大騒ぎ。そらジローVS松村、仁義なき戦いが勃発？田中と京本はおバカ将棋で対局。
ジェシーのギャグが宮崎のツボに？ 宮崎とジェシーが餅つきコントに挑戦。まさに予測不能な展開尽くし。最後はなんと全員の解答が一致。みんなで歓喜のご褒美ゲットなるか？
問題VTRには、元バレーボール全日本男子キャプテン・川合俊一、クールポコ。、ラパルフェ都留が登場。さらに7人目のSixTONES・間宮祥太朗がまさかのシチュエーションで現れ、SixTONESも「何やってんの！？」と仰天。
この夏、世界バレーで日本中を熱狂させた佐藤淑乃、山田二千華、岩澤実育。代表ユニフォームを着て登場した3人に、SixTONESも「大会で着てたユニフォームですよね！」と大感激。まずはあいさつ代わりに、新エース候補として注目される･佐藤の強烈スパイクを眞呂筏本がレシーブチャレンジ。世界レベルの一撃を食らった2人は「怖い怖い怖い！」とタジタジ。そんな泣く子も黙る最強バレー軍団と挑むゲームは、人気企画「動体球児」。円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム。
問題は全部で4問。何が落ちたか全員そろって全問正解できれば、ご褒美グルメの絶品牛タンオムライスをゲットできる。
世界の一流スパイクをことごとく拾ってきた最強バレーチーム。「近い距離から速いスパイクが飛んできたりするので…」。日頃から動体視力は鍛えられているはずだと自負するが、いざゲームが始まると「ほんとに分かんない！」と大苦戦。絶体絶命のバレーチームに、SixTONESの必死のサインは届くのか？
さらに、後半は、バレーボール女子日本代表チーム仕様の超高速回転するモノを当てる新バージョンに進化した「回転レシーブ球児」に挑戦。目の前で超高速回転している物が何か、動体視力で当てるゲームだ。意地でもご褒美を食べたい佐藤がMC藤森の目を盗んで大暴走。気付いた藤森は「佐藤さん何やってるんですか！？」と大慌て。最後はみんなで列になってChoo Choo TRAIN。気持ちをひとつにして全問正解に挑むが…。
このほか、特別企画「ちゃんこだけレストラン」には、荒汐部屋の若元春＆荒篤山、さらに佐藤栞里が参戦。SixTONESが2組に分かれて「至極のちゃんこ」を作り、力士に振る舞うガチ対決。荒汐部屋に潜入し、㊙レシピの徹底調査も決行。果たして、力士の舌をうならせるのか？
『Golden SixTONES 2時間SP』は、日本テレビ系にて10月5日19時58分放送。
