佐藤隆太・NEWS加藤シゲアキ・山下美月は「チーム浮かれポンチ」？互いに“弁明”止まらず【「新東京水上警察」インタビュー後編】
【モデルプレス＝2025/10/05】10月7日より放送開始するフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」（毎週火曜よる9時〜※初回15分拡大）にて主演を務める佐藤隆太（さとう・りゅうた／45）、共演のNEWS・加藤シゲアキ（かとう・しげあき／38）、山下美月（やました・みづき／26）が、このほど実施された取材会に出席。これまでの撮影での思い出をはじめ、撮影中盤の今だからこそお互いに伝えておきたいことを語ってくれた。【後編】
吉川英梨氏の「新東京水上警察」シリーズ（講談社文庫）が原作の本作は、犯罪の穴場となっている水上の犯罪を取り締まるために警視庁が設立した「東京水上警察署（水上署）」が舞台。経歴も価値観も異なるバラバラの集団が集まり、東京の海や川で起きた犯罪の事件解決を通じてチームとして結束していく。所轄刑事として20年以上働くリーダー・碇拓真を佐藤、本部から一転水上署へ異動となった上昇志向の強い刑事・日下部峻を加藤、警察官ではなく、船舶免許を持ち海や川の安全を守る警察の専門職員である海技職員・有馬礼子を山下が演じる。また、“水上署メンバー”として中尾明慶、山口紗弥加らも登場予定だ。
佐藤と加藤は、「失恋ショコラティエ」（2014年／フジテレビ系）でチョコレート専門店のオーナーと従業員役を演じて以来、本作で約11年ぶりに共演。山下とはそれぞれ初共演となる。
― これまでの撮影での思い出や感想を教えてください。
佐藤：クランクイン後、わりと早い段階で海に飛び出していったんですが、チームとして集まったばかりのタイミングだったので、それぞれに不安もあったと思います。船内での撮影を経験している方もそんなに多くはないので「こうやったらよくなるかな」といろいろなアイデアを出し合っていました。
手探り感もありながら、海上での撮影という大きな山をみんなで乗り越えられたことでチームとしてぎゅっと1つになれた気がします。最初は「いきなり海か」とちょっと難しさを感じていたのですが、この経験が今にすごくいい影響を与えてくれていると思います。
― 結束力も高まりましたか？
佐藤：そうですね。 船に乗っている僕たちを撮影船から撮ったり、ドローンを飛ばしたり、撮影がすごく大変なんですよ。何回も撮り直すこともありますし…。僕はシゲとは違って結構酔いやすいタイプなので大変でした。
加藤：でも酔っていないですよね。
佐藤：3日連続で朝から日が暮れるまで撮影した日はひどかったです。陸に戻ってからもぐらんぐらんと揺れている感覚が残っているんですよ。もう家に帰って寝るまでずっと酔いまくっているので諦めて寝ると次の日には復活して。でも、船に乗るとまた酔って…。僕はそういう大変さもありました。
― 加藤さんはいかがでしたか？
加藤：隆太さん演じる碇は結構アクションもあるし、かなり大変だったと思います。今回は10月クールのドラマですが、5月くらいから早めに撮影していて。涼しいという点ではすごくよかったのですが、梅雨だから「撮影できるのかな」と心配しました。でも、みんな晴れ男なのかほとんど雨がなくて唯一、中尾明慶の撮影日だけ雨で…（笑）。ほかの日は、気候に恵まれて「今年の夏は涼しいのではないか」という期待もしていたのですが、そんなことはなく暑かったです（笑）。船の暑さは本当に危険なのでみんなで結束しながら水を飲むように気遣ったり「この夏を乗り切ろう」と結束しています。
― それぞれ、お互いの印象を教えてください。
山下：すごく個人的なことになりますが「失恋ショコラティエ」（2014年／フジテレビ系）が本当に大好きなんです。この仕事を始める前の中学生くらいのときに観ていて「私もドラマに出たい」と思ったきっかけになったドラマで。いろいろな場で言っているくらい好きです。
加藤：…結構過激なドラマでしたよね（笑）？
山下：あの時代のフジテレビの恋愛ドラマがすごくキラキラしていてすごくその世界に憧れていて。なので「失恋ショコラティエ」に出ていらっしゃった方々と共演させていただいているのが嬉しかったですし、お2人とも全然裏表がなくてテレビ越しに観るそのままなんです。
佐藤・加藤：（声を合わせて）それは、いいのか悪いのか（笑）。
山下：いい意味です！「テレビで観たときはこうだったのに…」ということが全くなくて、本当にそのままでした。
加藤：たしかに、全員裏表はないですよね。
― テレビで観た通りというのはどういうイメージをされていたんですか？
山下：佐藤さんはお芝居に対してまっすぐで情熱的な印象を持っていたのですが、本当に裏でもすごくチームをまとめてくださっています。キャプテンのような立ち位置でもあるし、どれだけ時間がかかっても「ちゃんといいものを作ろう」と1つひとつのシーンに取り組んでいますし、キャストさんとスタッフさん、それぞれの意見をどちらも尊重してくださるところが主演でありながらバランサーの部分も担ってくださっているなと思います。
加藤さんは、歌番組などでキラキラした姿を拝見している反面、文化的な一面もあってそのギャップがすごいなと思います。撮影現場でも、本番中はすごく集中していらっしゃったのにカットがかかってぱっと見たら、本を読んでいるんです。
加藤：そうですね。船ですごく本を読みました。
佐藤：僕は酔わないように気を張っているのにシゲは本を読んでいて…さすが先生！
山下：現場でこんなにリラックスしていらっしゃる人は久しぶりに見ました。
加藤：それはいいことなのかな…（笑）？
山下：いいことです！素晴らしいですよ！
― 佐藤さんと加藤さんは11年ぶりのご共演になりますがいかがですか？
佐藤：僕はご一緒できるとお話を聞いたとき、すごく嬉しかったです！「失恋ショコラティエ」で共演したときから変わらず、とても安心感や柔らかい印象があるし、クレバーだから話も面白い。自然と現場をいい空気感にしてくれます。僕は今回、日下部とパートナーとして一緒に組んで動くことが多いから、相手がシゲと聞いてすごく安心しました。実際に現場に入ってみてもシゲといるとやっぱり楽しいし、本当にナイスガイです！
加藤：僕もそうです。「失恋ショコラティエ」のときもすごく楽しくて。久しぶりに会うと距離ができることもあると思うのですが、隆太さんは変わらないんですよね。1回、ほかの番組に出演したときもお世話になったのですが「あ〜！」とすぐ同窓会のようになれる方なんです。大変な現場だと、イライラしてしまうことは誰しもあると思うのですが隆太さんは変わらず楽しく現場を盛り上げてくださいます。
佐藤：いやいや、難しい顔をしているときもあると思いますが本当にみなさんに助けていただいています。
加藤：ほかのキャストも撮影現場でずっと喋っているんですよ。よくも悪くも、本当に緊張感がない（笑）。それも、隆太さんはいい方向に持っていってくれて、「佐藤さんがいると本当に楽しいな」とストレスのない現場になるのが本当にすごい。しかも、スタッフに対しての気遣いもありますし本当に楽しい撮影現場です。
― 今撮影されている最中かと思うんですが、お互いに伝えておきたいことはありますか？
佐藤：全部さらけだしているから難しい…でも、なんとしてでも答えたい…！
加藤：僕、あります。NEWSのライブツアーがこれから始まるんですよ（取材は8月初旬）。だから、撮影中ヘロヘロになっている可能性があるので優しくして…（笑）。疲れは持ち込まないようにするつもりですが、（ぐったりする仕草をして）うっかりこうなっていたらそっと起こしてくれたらありがたいです。
佐藤：「おい、何してんだ！」とは言いませんよ（笑）。
加藤：「おい！」とならなければありがたいです（笑）！
佐藤：大変な中撮影していますからね。（シゲは）すっごく忙しいんですよ。前室（スタジオ前にある休憩スペース）で振り付けを確認したり。
加藤：たしかに1番忙しいタイミングでした。
佐藤：僕も、そっと見守ればいいのに「なになに？」とちょっかいを出してしまう（笑）。
加藤：でも、そのほうがいいです。腫れ物扱いされるよりも話しかけてくれた方が嬉しい。
佐藤：わかりました。肝に銘じておきます（笑）！
― 山下さんはいかがですか？
山下：この間失敗したなと思ったことがあったのですが、私が出るシーンがワンシーンしかない撮影日があって、その後にディズニーランドに行く予定を入れていたんです。それでディズニーのキャラクターのぬいぐるみを持って現場に行っていたのですが、さすがにみなさんが撮影を頑張っていらっしゃる中、ディズニーランドに行くとバレたら「浮かれていると思われる」「さすがにまずい」と思って、楽屋に荷物を置いてメイク部屋に行こうとしていたんです。
でも、その日の撮影がたまたますごく巻いてしまって「1秒でも早くメイク部屋に来て」と言われて。私がそのぬいぐるみを持ってメイク部屋に行ったらキャストの方が揃っていらっしゃって「そのぬいぐるみなに〜？」と聞かれたので「絶対浮かれポンチだと思われた！」と焦りました…（笑）。それは弁明したかったです。
佐藤：いやいや。そんなこと全然思っていません（笑）。
加藤：大丈夫だよ。なぜなら、俺だって撮影の後「フジロック」（FUJI ROCK FESTIVAL 2025）に行ったから（笑）。そのままお台場の「シズラー」に行って、「フジロック」を楽しんだときがあったし、全員割と浮かれポンチだから大丈夫。「早く終わったらラーメン食べよう」「今日は何食べよう」と考えている人しかいない。チーム浮かれポンチです（笑）！
佐藤：メリハリが効いているということですよね！
― 最後に「新東京水上警察」の魅力を改めて教えてください。
佐藤：なかなか普段の連続ドラマでは観られないような映像を楽しんでいただけると思います。「水上警察」という特殊なフィールドで物語が進んでいくので、その新鮮さと迫力を連続ドラマで楽しんでいただけると思っております。
― ありがとうございました！
「お暑い中、そしてお忙しい中ありがとうございます！」という佐藤の明るい挨拶から始まった取材会。取材陣のボイスレコーダーについたマスコットに興味津々の佐藤は「マイメロもございます」と1つひとつ紹介。加藤も「ちいかわもございます」と乗っかり、山下は「ちいかわ好きです！」とにっこりとした笑顔を浮かべるなど、序盤から和気あいあいとした雰囲気を見せた。また、席につくと、佐藤は加藤の顔を凝視し「かっこいいね」「さすがアイドル」と絶賛。加藤は「気づいてくれました？」とはにかんでいた。
佐藤は、1999年に舞台「BOYS TIME」で俳優デビュー。その後、「池袋ウエストゲートパーク」（TBS系／2000年）、「木更津キャッツアイ」（同局系／2002年）などの話題作に出演。その後「海猿」シリーズ（2004年〜2012年）、「ROOKIES」（TBS系／2008年）などで光る演技力を見せた。フジテレビの連続ドラマには「純愛ディソナンス」（2022年）以来、約3年ぶりの出演となる。
加藤は、NEWSのメンバーとして2003年にデビューし、その後2012年「ピンクとグレー」（角川書店）で作家デビュー。2021年には「オルタネート」（新潮社）で吉川英治文学新人賞、高校生直木賞を受賞した。俳優としても「3年B組金八先生（第6シリーズ）」（TBS系／2001年）や「金田一耕助シリーズ」（フジテレビ系／2018年・2019年）など話題作への出演を重ねている。さらに最近では、短編映画「SUNA」（2025年）にて監督・脚本・主演を務め、短編映画制作プロジェクト「MIRRORLIAR FILMS Season7」の映像作品として発表されるなど、クリエイターとしても多方面での活躍を続けている。
山下は乃木坂46の3期生として2016年にデビュー。2024年、同グループ卒業。2018年、映画「日日是好日」で俳優デビューすると、その後もNHK系連続テレビ小説「舞い上がれ！」（2022年）や日曜劇場「下剋上球児」（同局系／2023年）、映画「六人の嘘つきな大学生」（2024年）など、話題作へ立て続けに出演した。さらに、ファッション誌「CanCam」の専属モデルも務めるなど多岐にわたった活躍を見せている。
