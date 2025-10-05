◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのトムソン監督が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる本拠・ドジャース戦の試合前会見に出席し、昨年のワールドシリーズで“胴上げ投手”となったＷ・ビューラー投手について言及した。

ドジャースの１５年ドラフト１位で生え抜きのビューラーは昨季ワールドシリーズで、世界一を決める最後のアウトを取り、胴上げ投手となった。今季はレッドソックスに移籍し７勝７敗にとどまり、８月末に解雇。その後フィリーズにマイナー契約で拾われた。９月１２日にメジャー昇格。２度の先発と１度のリリーフ登板で信頼を獲得し、地区シリーズのロースターに抜てきされた。

トムソン監督はビューラーについて「彼は我々の投手コーチ陣にいくらかの情報を与えてくれていると思う。彼は勝者だ。彼にはそういうオーラがある。このシリーズではブルペンから起用する予定だ。長いイニングを投げるのか、１イニングなのかはまだわからない。彼は素晴らしいチームメートであり、クラブハウスの中心にいる人物だ。彼は周囲にいて頼もしい存在であり、多くの才能を持っている」とド軍投手陣を知り尽くす情報源としても期待していると明かした。

ビューラーは古巣との対戦を前に「少し奇妙な言い方になるが、今年、ヤンキース対（古巣の）レッドソックスのシリーズを見ていたときに、そうした感覚を少し経験したような気がする。それが自分にとって最も近い感覚だと思う。もちろん彼ら（レッドソックス）を応援していたが、結果は思うようにならなかった。ただ、彼らのプレーぶりを見て本当にうれしかった」と独特の感覚で表現していた。