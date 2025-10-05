【日本初のタワマン】埼玉「与野ハウス」、築50年でヒビだらけでも「建て替え」ができない「地獄のような現状」

「日本初のタワマン」は意外にも埼玉県にある。JR埼京線・北与野駅の目の前に建つ「与野ハウス」。4棟の居住棟で構成される総戸数463戸の大規模物件で、開放的な敷地の一角に建つ21階建てのタワーは「元祖タワマン」と呼ばれている。

修繕費用不足などによって「タワマンは廃墟になる」とも言われているが、はたして「日本初のタワマン」は現在、どんな状況なのか。1976年の竣工から半世紀、日本のタワマンの歴史を切り開いた物件を訪れた――。

財閥系マンションだったのに…

完成から約50年、与野ハウスの周辺は一変した。目の前には北与野駅があり、さいたま新都心駅も徒歩9分という距離にある。再開発が進んだ一帯には新しいタワマンが何棟も建ち並ぶ。まさに、タワマンの存在が街の発展を牽引したケースの先駆けだ。竣工時から暮らす住民Aさんはこう語る。

「駅も近いし、とにかく便利です。最盛期には1億円で売れる部屋もあったほど。いまでも人気物件と聞いています」

だが一方で、与野ハウスは建物の老朽化という問題に直面している。別の住民Bさんが明かす。

「エレベーターをはじめ建物内の設備は全体的に古く、オートロックもありません。暖房はセントラルヒーティング方式で、その費用も高額です」

東日本大震災では建物全体が甚大な被害を受けた。

「あちこちヒビだらけになり、修繕には莫大な費用がかかりました。その後も年中工事をしていて、いまは配電盤の工事をしています」（同前）

大規模修繕はすでに4回行われた。

「昨年行われた大規模修繕では外壁を塗り替えましたが、足場を組むだけでも億単位のお金がかかったと聞きます。修繕積立金は以前よりも上がりました。現状は修繕積立金でまかなえていますが、今後不足するかもしれません」（同前）

管理会社は数度変わり、現在は開発を手がけた住友不動産系列ではない会社が担当している。

「管理面には少なからず不満があります。住友が管理している頃は、困ったことがあると、管理人さんが駆けつけてくれました。でも、管理会社が変わってしまい、サービスの質が落ちた。たとえば電球をつけ替えてほしいときでも、動いてくれません」（住民Aさん）

高級寿司屋がインド料理屋に…

「老い」は建物だけではない。住民の高齢化も深刻だ。現在では463世帯の半数以上が70歳以上の高齢者世帯となっている。

「昔は毎朝、幼稚園のお迎えのバスが何台も止まっていましたが、いまはデイサービスの車ばかり。駐車場もかつては不足するほどでしたが、いまは空きが出ています」（住民Bさん）

さらに住民の顔ぶれも大きく変わった。現在は部屋を貸し出している所有者も多く、賃貸で住む人が増えた。その結果、アクセスの良さから都心へ通勤する若い世代、そして外国籍の住民が増えた。

「エレベーターで外国の方と一緒になると少し気を使います。シェアハウスのようにして住んでいる外国の方もいるようです。荒廃しないか心配です」（住民Aさん）

住民の変容とともにかつての強固なコミュニティは失われた。竣工時から「与野ハウス」のテナントエリアで生花店を営む店主はこう話す。

「かつては住民名簿があり、誰がどこに住んでいるか把握できる『昭和の近所づきあい』がありました。しかし、プライバシー意識の高まりや住民の多様化で、それこそ隣に誰が住んでいるかわからない。表札を出さない家も増え、配達員さんが困っている姿をよく見かけます」

住民の世代交代やライフスタイルの変化に伴い、マンションを彩ったテナントも大きく変わった。店主は続ける。

「多くのお客さんで賑わっていた銀座福助さんは撤退し、その跡地には外国の方が営むインド料理屋が入っています。昔から営業しているのはうちだけ。ただ、お得様だった方の多くはいなくなってしまいました」

出口なき「建て替え」問題

老朽化したマンションの最終的な解決策は「建て替え」だが、この議論はまったく進んでいない。理由は、住民間の深刻な意見の対立だ。

「立地の良さもあり、建て替えたら資産価値は数倍になる。数年前に建て替えが議論になりましたが、反対の声が強く、立ち消えになった。その結果、昨年の大規模修繕が行われました」（Bさん）

建て替えに反対する住民の多くは、初期から住む高齢者たちだ。反対した住民のひとりCさんはこう本音を漏らす。

「主人が現役の頃なら賛成していたかもしれません。しかし、年齢が年齢です。数年前の試算では、建て替えをして現在の部屋とほぼ同じ広さを確保するには、1000万円以上の負担金が必要とされました。年金暮らしの高齢者にとって、これは到底捻出できる額ではない。さらに、工事中の3〜4年間の仮住まいの費用も全額自己負担となる。これでは反対せざるを得ない」

金銭的な問題だけではなく長年住み続けた愛着もある。

「建て替えとなると、何年もどこかで仮住まいすることになる。建て替えが終わるまで生きているかわからないのに、今さら住み慣れた場所を離れたくない」（同前）

与野ハウスを取り扱う不動産業者は「建て替えでさらに価値が上がる」という売り文句で営業しているという。しかし、近年の資材や人件費の高騰が問題をさらに深刻化させ、住民からは「合意形成は絶望的だ」という声も聞こえた。結果として、与野ハウスは「建て替えるべきだが、建て替えられない」という状態に置かれている。

すべてのタワマンの未来図

神戸市などタワマンの開発を規制する自治体も出ており、「タワマンはいずれ廃墟になる」との専門家の指摘もある。だが、与野ハウスの住民はこれを一蹴する。

「空き家が増えている話も聞かないし、『売ってください』というチラシが頻繁に入っています」（生花店の店主）

「ここで生まれ育った子供や孫が戻ってきて、別の部屋に住んでいるケースも多い。高齢者からすると心強い」（住民Aさん）

その裏では出口の見えない課題を抱えているのもまた事実だ。近隣マンションの住民は、こう話す。

「住民の高齢化や外国居住者の増加、大規模修繕に建て替え問題。自分たちの未来を映す、いわば先行事例です。近隣のマンションの管理組合関係者は、与野ハウスの動向を注視しています」

かつて栄華を極めた「日本初のタワマン」の現在の姿は、すべてのタワマンがやがて直面する重い課題を突きつけている。

