だから同じTシャツ何枚も買っちゃうのか、、、【服の管理ができない夫】でも責めなかった妻。その理由は

夫がなぜか“また”同じ服を買ってきてしまった、そんな日常から起こったのは意外な気づきと反省。

長らくクローゼットのなかに潜んでいた“原因”とは？

今回は筆者の知人が体験した、ちょっと学べる夫婦のエピソードをご紹介します。

同じTシャツ

休日に2人でクローゼットを点検し、収納スペースも心もスッキリでさせることができました。

無意識のダブり購入は、そもそも服を片付けられていないことが原因だったのかもしれません。

日々の小さなムダを減らすには、まず既存のものの確認が必要だと気づきました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。