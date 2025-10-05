なぜ中国では「絶対権力」が正当化されているのか？…日本の統治システムとの「決定的な違い」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈西側諸国で広がる「中国失望論」…知られざる習近平の「３回の挫折」と儚く消えた「民主化の火」〉に引き続き、絶対権力が正当化される論理について詳しくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

絶対権力が正当化される論理とは

たしかに中国大陸では、前述のように、敵が24時間365日、周囲のどこから襲ってくるかしれない。異国の騎馬民族も恐いが、国内にも敵はごまんといた。

そのような危険に満ちた環境下で、容易に土地を移動できない農耕社会を築いていくためには、絶対権力者が必要だった。敵が襲来してきたら、ボスの「鶴の一声」で、農民の兵たちが結集し、一致団結して敵に立ち向かう。もしも失敗すれば、村民は皆殺しに遭うため、有無を言わさず全員付き従わせた。

その「掟」は信賞必罰である。特に、始皇帝が全国統一を成し遂げた秦は、身分の高低によらず、戦功に応じて軍位、褒美を与えることで戦勝を重ねていった。

法家の思想を重視し、規則を破った者は「五刑」に処した。軽い罰則から順に、額に焼きごてを入れる（墨形）、鼻を削ぐ（劓刑）、片足を切り落とす（剕刑）、性器を切り落とす（宮刑）、車裂きの処刑（大辟刑）である。特に両手、両足、首を縄で5台の馬車に縛り、それぞれ別方向に馬車を走らせる車裂きの刑は、一罰百戒の意味を込めて、衆人を集めて見せしめにした。

一方、日本は周囲を海で囲まれているため、基本的に外敵は侵入しない。そのため同様に農耕社会を形成しても、村民たちが「話し合い」によって協力したほうが、収穫量が上がり、皆が豊かになった。それで「のほほんとした共同体」ができあがった。

中国では、日々のリスクの連続から「国家」なるものが生まれた。夏王朝から殷王朝へ、そして周王朝へと変遷、拡大していった。だが王朝は変わっても、一人の王が絶対権力によって全社会を統治するシステムは不変だった。そして始皇帝から後は皇帝制度が確立していった。

中国初の民主的選挙

だが、前出の中国の関係者が述べた「中国は民主を試したことがない」との指摘は、誤っている。歴史上、少なくとも二回試しているからだ。

一回目は、西周の時代である。西周の10代目の窅王（在位紀元前877年〜紀元前841年）は暴虐無道で、社会が荒れすさんだため、西戎（西部の異民族）の侵入を許した。しまいには、国都の貴族たちも反乱を起こし、王宮から窅王を追放した。

興味深いのはその後だ。大臣だった召穆公と周定公が、話し合いによって共同で行政を司るシステムで国家を統治することにしたのだ。「共に和す」ということで、元号は「共和」とした。

「共和」は14年続いた。共和14年に、亡命中の窅王が死去し、周の11代目の宣王（在位紀元前827年〜紀元前782年）が即位。西周は再び専制国家に戻った。

二回目は、ごく最近のことだ。2011年9月21日、広東省陸豊市にある烏坎という村で、大規模なデモが発生した。それは不動産開発ブームの気運に乗って、村民たちの土地が、村民代表（村長）らの一存で勝手に売り渡されていくことに抗議したものだった。

当時の広東省党委書記（省トップ）は、改革派筆頭の汪洋氏。温家宝―汪洋ラインは、それまで研究してきた「民主選挙」を烏坎村で試行することにした。

2012年2月11日、烏坎村で民主的に村民代表（村長）と五人の村委員（村会議員）を選ぶ選挙が実施された。中国で初めて民主的選挙が行われるというので、西側諸国のメディアの中国特派員たちも、広東省の寒村に、どっと取材に駆けつけた。

ところが、翌年に習近平政権が発足すると、前述のように「民主の火」は掻き消された。いまでは、共産党政権下で民主的な村長選挙を実施したことなど、すっかり忘れ去られている。「民主化研究」など行えば、それ自体が検挙の対象となってしまう。中国は完全に、「共産党総書記」という「現代の皇帝」が統治する国家へと戻ったのである。

皇帝もつらいよ

それでは、皇帝とは何だろうか？ 紀元前221年に初めて中国統一を成し遂げた秦の王・嬴政は、「わが徳は三皇（伝説上の天皇・地皇・人皇）を兼ね、わが功は五帝（やはり伝説上の黄帝・顓頊・帝嚳・堯・舜）を蓋う」と宣うた。

そうして、みずからを「皇帝」と名乗ったのである。始めの皇帝なので、後の人々は「秦始皇（チンシーホアン）」（秦の始皇帝）と呼んだ。

始皇帝は帝位に就くと、泰山（山東省の神山）へ行幸し、天に泰平の世を祈る封禅の儀を執り行った。明朝と清朝では、皇帝が毎年の冬至に国家繁栄を願って、また春節に五穀豊穣を願って、天壇に参拝した。

中国社会において皇帝とは、一言で言えば、天と地を結びつける「人間代表」だった。

天は皇帝に対して、すべての土地と人民を預ける。皇帝は天命に則って、すべての土地と人民を統治する。だが信頼関係が崩れると、人民は「易姓革命」（反乱）を起こした。

臣下たちが皇帝に謁見する際には、三跪九叩頭の礼（三回跪いて九回地面に頭を擦りつける拝礼）を義務づけられた。皇帝の勅命は絶対で、もしも勅命と法律とが矛盾する場合は、勅命が優先された。つまり皇帝は、「法の上に君臨する統治者」だった。

そして、皇帝の住まいにあたる後宮では、「後宮三千人」と言われた美女たちが、皇帝一人に奉仕した。北京の故宮には、計9999もの部屋があると言われた（実際には8707部屋）。男子禁制だったので、去勢した宦官たちが、皇帝の側近となって幅を利かせた。

始皇帝から、1912年に宣統帝（愛新覚羅溥儀）が退位するまで、中国は2132年もの長きにわたって皇帝制度を貫いてきた。

中国の「百度（バイドゥ）百科」によれば、中国が輩出した歴代皇帝は計494人に上る。在位最長は清の康熙帝で61年、最短は即位後半日で暗殺された金の末帝（完顔承麟）だ。

在位50年以上60年未満が4人、40年以上50年未満が9人、30年以上40年未満が19人、20年以上30年未満が31人、10年以上20年未満が105人、10年未満が240人。

このように、皇帝の平均在位期間は、意外と短いことが分かる。始皇帝のように不老長寿を求めて薬に走り、かえって寿命を縮めた皇帝も少なくない。思えば、あの広大な中国大陸をたった一人で統治するというのは、気苦労も多かったに違いない。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」