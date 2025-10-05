犬猫も問われる延命意思。獣医師が伝え「飼い主に知ってほしい看取りの新常識」

日本人の平均寿命は女性が87.13歳、男性が81.09歳（2024年平均）。女性の平均寿命は、平均寿命の統計を取っている国の中でもっとも長く、40年連続で1位になった。

長寿なのは人間だけではない。日本の犬猫の平均寿命は、どんどん延びる傾向にあり、2024年のアニコム損保の発表（※1）によると、2022年度の平均寿命は犬は14.2歳、猫は14.5歳だった。寿命の延長の背景には、動物医療の進歩、フードや室内飼育などの飼育環境の改善などが挙げられているが、いずれにせよ、ペットが長生きする時代が到来したことは間違いない。

その一方で、飼い主には「ペットの老いや死にどう向き合うか」という新たな責任が生まれている。犬猫ともに寿命が延びたことによって、心臓の病気や腫瘍など、人間も高齢になると増える病気が犬猫でもよくみられるようになった。そして、動物においても、闘病、介護、看取りや亡くなった後のケア＝「エンゼルケア」が、重要なテーマとなりつつある。

今回は、獣医師の立場から、死後のケアである「エンゼルケア」について基本的な知識と心構えを獣医師で作家の片川優子さんに詳しく解説していただく。

※１：アニコム「家庭どうぶつ白書2024」

ペットのエンゼルケアとは

そもそも「エンゼルケア」とは、本来は医療や介護の領域で用いられる用語であり、死亡直後に行う身体的・心理的ケアを指す。明確な定義はないが、亡くなった方が少しでも生前に近い姿になるように行われる処置全般を指し、大きく分けると下記の3つの目的のもとに行われる。

・ご遺体を整え、旅立った命の尊厳を守る

・感染症予防

・遺された家族が死と向き合い、死を受け入れる環境を整える

人間のケースで説明すると次の通りだ。病院で亡くなった場合は、主に看護師がエンゼルケアを行う。介護施設などで亡くなると、介護施設の職員が行うケースが多い。自宅で亡くなったときには、葬儀社に依頼することも可能だ。

動物においても目的は同じで、エンゼルケアを行うにあたり、特別な資格は必要ない。例えば、動物病院で亡くなったときには、エンゼルケアは動物病院で行うケースがほとんどだ。実際、米国獣医医師会（AVMA）も、「動物の死後における繊細な扱いは、獣医師実務の重要な側面である」と明言している（※2）。

ただ、ペットの看取りは、自宅のケースも少なくない。そうなると自分で対処する可能性もある。もちろん、愛する猫や犬のいつか訪れるその日のことは「できる限り考えたくない」と思うのが、共に暮らす人の心情なのは間違いない。しかし、やるべき事柄を頭の片隅に入れておくだけで、いざというときに途方にくれず対処できることもあるので、詳しく紹介していきたいと思う。

※2：A veterinarian’s role in pet after-death care

「最期の時」を、どこでどのように過ごすのか

亡くなった後のエンゼルケアの前に、「最期の時」の過ごし方について少し考えていきたい。飼い主は、ペットが歳を取ってくると、「最期を迎える際、どこまで医療的介入を行うか」という選択に迫られるときが来る。例えば、以下のような場面だ。

・食欲がなくなったときに点滴をするかどうか

・呼吸が苦しくなったときに、酸素吸入や酸素室を自宅にレンタルするか

・動物病院に入院させるか、自宅で面倒を看るか

・自力で採食できなくなったときにチューブを設置や、強制給餌をするか

・安楽死を選択するか

「どこまでを延命と呼ぶか」は、飼い主や家庭ごとの価値観に左右される。そして、なによりも人と違って難しいのは、ペット自身が、「こうしてほしい」という希望を伝えられないことだ。飼い主はペットの思いと自分や家族の気持ちをおもんぱかりながら決断する必要がある。

獣医師の仕事をしていると、この決断に際し「先生が決めてください」と言われることがある。しかし、最期の治療をどこまでするかについては、獣医師が行うものではなく、飼い主自らが決定すべきものだと、獣医師である私は考えている。

最期の選択はさまざまだ。迷った末に入院させて動物病院で最期を迎えることになり、後悔するケースもあるだろう。逆に入院させなかったことで、「あのときもっとできることをしてあげればまだ生きていたかも」と後悔するパターンもある。

上記はいずれも「医療的には実施可能」だが、どこまで何を行うかは、ペットの生涯である長い時間を共に過ごしてきた飼い主だからこそ、決めることができ、決める権利があると私は思っている。

しかしながら、ペットが難しい局面になったそのとき、苦しそうなペットを目の前にして、冷静に決断するのはとても難しい。人間も延命に関して事前の話し合いが大事だと言われるが、ペットに対しても事前に家族で話し合っておくことをお勧めしたい。

また、「何をしてあげるか」だけでなく、「何をしないとするか」という観点で決断するのも良いだろう。例えば「自力で食べなくなったら、治療はせずに家で一緒に過ごす」など、できなくなったことを目安に治療について考えてみると、想定しやすいかもしれない。

ペットが亡くなってからしてあげられること

エンゼルケアに、どこまで、何をすべき、といったルールはない。ただし、最低限これをしておいた方がいい、というポイントがあるので、順に説明したい。亡くなったときの具体的な身体変化や対処の方向を記載していくので、もしも読むのがつらくなったら、気持ちが落ち着いたときに読み返していただければと思う。

まず、知っていてほしいのは、動物も死後2〜3時間で死後硬直が始まり、目は何もしなければ開いたままになってしまうということだ。これは人間の場合も同様で、遺体を傷めない専用のボンドなどで瞼が開かないように止めているケースがほとんどだという。このことは意外と知られていない。ペットの場合も同等で、目を閉じてあげたい場合には、死後硬直が始まる前に瞼を閉じるように動かしてあげるといいだろう。瞼を閉じた状態にして医療用テープなどでしばらく固定すると閉じた状態になる。

また、亡くなった後は、体液が口やお尻の穴から流れ出る。胃液や尿が体内にあると、死後に漏れ出てくるので、身体を触る際には注意が必要だ。まだ体が柔らかければ、手で優しく腹部を圧迫して残っている尿を出す（圧迫排尿）こともできる。

以下に、おおまかなエンゼルケアの流れを示した。もちろん、すべてできなくても構わない（※3）。

1）可能であれば圧迫排尿、便の除去

2）穴詰め：脱脂綿を鼻、口（喉の奥）、耳、肛門の順に詰める

3）口や瞼を閉じる

4）ブラッシング

5）爪切り

6）清拭

7）体勢を整える（箱やベッドに寝かせる）：下にバスタオルやペットシーツを敷く

8）箱やベッドの中で被毛を整える

9）保冷剤を入れて安置する。保冷剤はペットシーツやタオルで包んでから使用する。空のペットボトルに水を入れて凍らせたものでも代用可能。

※3 :参考文献／「高齢犬・高齢猫の「本当に困った！」が解決 対応策がわかるハイシニアケア」安部里梅著・EDUWARD Press

子どもたちと一緒に実家の愛犬を看取った経験

数年前、実家で飼っていた愛犬がもうそろそろ亡くなりそうだ、と連絡を受け、小さな子ども2人を連れて帰省したことがある。帰省から数日後、愛犬は家族がそろっている休日の朝に、ひっそりと息を引き取った。

エンゼルケアは私が行った。最後の数日は、意識もなく、糞尿も垂れ流しで旋回し続けていたため、亡くなった後に汚れてしまっていた体をシャンプーし、爪を切り、口やお尻に詰め物をして、子どもたちが摘んできた庭の花をお供えした。ドライヤーをしっかりとあて、若かったころのようにふわふわの真っ白い毛を取り戻した姿を見て、両親は喜んでくれた。

私は動物病院勤務の獣医師という仕事柄、ペットのエンゼルケアに慣れているが、初めて愛犬を亡くした両親だけだったら何をしていいか戸惑ったに違いないとは思う。意識のない体を流しでシャンプーしたりするのは、慣れていないと難しいので、ドライシャンプーや洗い流さなくて良い洗浄液などを使うのも良いだろう。うんちのベタつきがよく落ちるアイテムもあるので、日頃からこういったものを活用しておくことをすすめたい。

なお、動物病院によっては、エンゼルケアを依頼すれば行ってくれるところもあるので、自分たちでは難しい、きちんときれいにしてあげたいというときには、かかりつけ医などに問い合わせしてみてほしい。

後編『「もっといい看取りができたのでは」うちの子の最期に後悔…獣医師が伝えるペットロスの向き合い方』では、ペットの火葬の問題やグリーフケアについて引き続きお伝えする。

【後編】「もっといい看取りができたはず」うちの子の最期に後悔…獣医師が伝えるペットロスの向き合い方