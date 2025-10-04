スズキ株式会社は、2025年10月2日に発表した小型乗用車 新型「クロスビー」を、JR東海道新幹線 浜松駅コンコースにて10月3日より展示を開始した。

同展示車は、新色「ミスティックブルーメタリック ホワイト2トーンルーフ」を採用し、7月から展示中の新型「e ビターラ」とともに最新SUVの魅力を紹介。さらに二輪車「DR-Z4SM」や船外機「DF140B」も併せて展示し、総合モビリティメーカーとしての製品ラインアップを発信している。展示は2026年6月29日まで予定されている。

スズキ株式会社は、10月2日に発表した小型乗用車 新型「クロスビー」の新幹線 浜松駅コンコースでの展示を10月3日より開始しました。

展示車には新色ミスティックブルーメタリック ホワイト2トーンルーフをご用意し、7月より展示中の新型「e ビターラ」と併せて、最新のスズキSUVの魅力をお伝えする展示ブースとしています。

また、総合モビリティメーカーとして、二輪車の新型「DR-Z4SM」、船外機の「DF140B」も併せて展示し、スズキ製品の魅力をご案内しています。

展示場所 JR東海道新幹線 浜松駅改札内コンコース 展示期間 2025年10月3日－2026年6月29日（予定） 展示製品 四輪車 新型「クロスビー」・新型「e ビターラ」、二輪車 新型「DR-Z4SM」、船外機「DF140B」

