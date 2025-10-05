【現役医師が暴露】美容医療の裏側で横行する”エビデンスなき施術”と”危険な麻酔管理の実態”…有名クリニックを操る”医師ではない経営者”の正体とは

Xで「暴露した医」のアカウント名で美容医療業界の内情を啓発している匿名の医師がいる。代々医者家系に生まれ学生・研修医時代に美容外科を志すも美容医療業界の闇に触れ、現在は保険診療に従事し、勤務医として救急診療まで関わる現役医師だ。病院の跡取りという恵まれた環境にありながら、あえて美容医療の闇を告発し続ける理由は何か。今回、完全匿名を条件に「現代ビジネス」の取材に応じた。

「暴露した医」になったワケ

「私自身は美容が大好きで自分が受けるのも人と美容について話すのも大好きでした。正しい美容医療は人を幸せにしますから。しかし美容医療について詳しくなればなるほど『医療』としての正しさに疑念を覚えることが増えてきました。研修医終了後大手美容外科に就職することも視野に入れましたが自分は患者さんを実験的に扱って腕を磨くことは信条に反しましたので一旦医学をちゃんと勉強する時間を深めて外から美容業界をいい方向に進む手助けをしようと活動を始めました。」

“暴露した医”という過激なアカウント名にしたのにも医師の想いがあった。

「マーケティングの問題で『暴露した医』という名前にすると目が留まります。自分が伝えたいことは正しい医療の延長にある美容医療の素晴らしさですがそのためには影響力が必要です。当アカウントをどんなきっかけでもいいので目に留めてもらって綺麗になりたいみなさんに失敗や後悔をしてほしくないと思っています」

医師は日々、DMや質問箱で寄せられる相談に応じている。

「相談に対して、相談者の顔の特徴を踏まえ、こういう施術があり、こういう先生が僕の知っている限りではいいと思いますとコツコツアップデートを重ねながら美容医療の外にいる自分だからできる忖度や偏見のない意見を伝えています」

医師はそもそも保険診療よりも自由診療を支持している。

「保険診療よりも自由診療の方が、社会の資本主義システムとして普通なことだと思っています。例えば飲食店であれば、参入障壁が低いからこそ、いいお店から悪いお店まで存在し、その中で評価され、どんなお店が生き残っていくか競争原理が働きます。その方がいい業界になっていくのが普通であって保険診療はそこにジレンマを抱えています」

しかし皮肉なことに、その自由診療である美容医療こそが、多くの問題を抱えている。

多用される危険な「静脈麻酔」

今回、現代ビジネスの独占インタビューに応じた医師が最初に指摘したのは、美容医療における医療事故の多さだった。

「脂肪吸引で救急搬送されたというニュースを聞くと、多くの人は手術そのもので出血したのが原因だと思うでしょう。でも実際は違います。出血で亡くなっているように見えて、静脈麻酔による呼吸停止で救急搬送されている人の方がとても多い。我々の病院にも脂肪吸引だと出血による死亡事故よりはるかに麻酔関連の救急搬送が多く、ニュースや表にならないレベルで搬送や後遺症を負っている方がいるのが事実です」

美容外科では、本来の最も安全と言われる全身麻酔とは異なる「静脈麻酔」が多用されている。その背景にはコストの問題があると医師は指摘する。

「本来、全身麻酔は気道を確保して行うものです。しかし静脈麻酔の鎮静だけかけると、たまに呼吸が止まってしまう人がいます。恐ろしいことに、気道確保が必要なのにそれをしていません」

医師によれば、コスト削減のために危険な方法が選ばれている。

「毎回挿管して全身麻酔をやると、施術の値段が上がってしまいます。静脈麻酔で大丈夫な人も大半なので、静脈麻酔をかけて何かが起きた時にちゃんと準備ができていれば問題ないと考えています」

医師が本来患者に説明すべき内容は、もっと詳細なものだと言う。

「僕が静脈麻酔をかける時に患者さんに説明するなら、この麻酔は寝かせる麻酔です、人によっては眠りが深くなりすぎて呼吸が止まってしまう人がいます、モニターをつけて監視し、もし呼吸が止まったら眠りを浅くする、またはラリンジアルマスクや挿管チューブ（気道確保用の医療器具）を口の中に入れて酸素を送り込んで体の中の酸素化を保ちます、と本当は説明します。でも多くのクリニックは『眠くなるお薬ですよ』だけで済ませています」

同意書の問題も看過できない。

「静脈麻酔を使う施術では、一応リスクは紙に書いて読んでもらうようには決まっています。だけど、みなさんしっかり読みません。寝ている間に終わると思って安全だと信じ、しっかり読まないでサインしてしまいます」

患者を誤解させる施術名

施術名による誤解も患者を危険にさらす要因となっている。「脂肪吸引注射」という名称は、その典型例だ。

「『脂肪吸引注射』は、業界大手の医師が開発したもので、命名含めて天才だと思いますが、結局は脂肪吸引と同じ要領なので、静脈麻酔をすることが多いんです。多くの方が注射なら大丈夫だと思って脂肪吸引注射という名前に惹かれますが、静脈麻酔をするのでリスクがあります。通常の注射、例えばヒアルロン酸注射などは基本的に静脈麻酔はしないので、静脈麻酔によるリスクはありませんが、脂肪吸引注射は静脈麻酔によるリスクがあることを知っておいてほしいです」

また、麻酔科の専門医を常勤で雇っているクリニックは医療安全に対する意識が高いが、そういうクリニックは極めて少ない。

「麻酔科の専門医を常勤で雇っているクリニックは、医療安全に対する意識管理ができていると思います。でも、現実には少ないです。麻酔科医を雇えばコストがかかってしまうからです」

大手クリニックでさえ、地方では麻酔科医不在の状況が続いている。

「大手の美容クリニックは直美（ちょくび、研修後すぐ美容外科に入った医師）が結構多く、地方のクリニックは大体1人か2人しか医師がいないので、ちゃんとした麻酔科医を置けません。だから、リスクの高い鼻の骨切りや脂肪吸引が大手では非常に危険な状態でオペが行われいるので事故になりやすいです」

エビデンスがない点滴系の施術は要注意

エビデンスのない施術の横行も深刻な問題だ。点滴系の施術には特に注意が必要だと医師は警告する。

「エクソソーム（細胞から分泌される微小な膜小胞）やPRP（多血小板血漿、自分の血液から抽出した成分）、FGF（線維芽細胞増殖因子）といった体の中に入れるものは、自由診療では保険診療における厳しい審査や認可を通っていません。研究のデータベースに非常に偏りがあることも多く、認可の下りてないものを使うのは、結果どうなるか責任を取っていないということです」

実際に事故も起きている。

「エクソソームの培養液で菌が混じって敗血症（全身性の重篤な感染症）になったというニュースは、結構な頻度で出ているので、見たことがある人もいると思います」

有名クリニックの医師ではないオーナーの正体

ある有名クリニックでは、医師ではない人物が実質的な経営者として、エビデンスのない施術を推進している衝撃的な事実も明かされた。

「あるクリニックがエクソソームを売りにしていますが、この経営者は実は医者じゃなく、美容関係、化粧品会社のオーナーです。その人がエクソソームを流行らせて話題になっています。表に立っている医者も雇われているだけです」

なぜそうしたことが可能なのか。

「医師を雇って、うちに来ますよと宣伝し患者さんを集めます。医師免許がある人を雇えばエビデンスないものでも売れてしまいます。医者ではない人たちが市場原理で生き残るために危険なことをしているケースが多いのです」

韓国から流入する施術にも注意が必要だと言う。なぜなら、医師は、その多くが十分な検証を経ていないからだと指摘する。

「以前は韓国で流行ったものが日本に入ってくるまでに時間差がありましたが、今は速度が速く、時間差なく入ってくるので、十分なエビデンスのないものも多い。韓国で流行ったからといって安全かは分かりません」

具体例として、ほうれい線治療を挙げる。

「最近売り出されているほうれい線治療は、韓国で開発された新しい施術です。開発者が体感エビデンスでマーケティングして流行らせたもので、5年、10年後どうなるか長期予後の予後が分かりません」

繰り返される美容医療の危険な歴史

歴史を振り返れば、同様の問題は繰り返されてきた。医師は過去の事例を挙げて警鐘を鳴らす。

「歴史をたどれば、昔流行った液体シリコンのゲル状のもので最初はいいと言われましたが、15年後くらいになってから感染とか問題になってきました。今流行っているものも長期エビデンスがありません。5年後、10年後どうなるかのエビデンスがありません。その時なんとなく良さそうに見えるから取り入れてしまうのが美容外科の一番の問題です」

危険な施術の具体例として、医師はオステオポール（骨セメント）を使った隆鼻術を挙げる。

「鼻にオステオポールを入れるなんて、どう考えてもアウトです。なのに今でもとある大手ではオステオポールを使った鼻整形をしています。いまだにヒアルロン酸豊胸もやっています」

最近増えている脂肪吸引の長期的な問題も深刻だ。

「脂肪吸引が増えています。それ自体は悪いことではないと考えているのですが長期的な問題点は吸いすぎている症例は皮膚がたるんで皮膚あまりが問題となったり拘縮しすぎて伸展不全を起こしてしまいます。それに対してリフトをすればいいと言いますが、リフトをするにはまた手術が必要になります」

鼻整形についても、自家軟骨を使った昔ながらのやり方でさえ問題がある。

「耳介軟骨は馴染みがいいぶん、鼻が硬縮してきて上にアップノーズになってしまう人がいたり、横の衝撃に弱くて曲がってきてしまうこともあります。鼻整形は一生のメンテナンスが必要という覚悟を持って受けて欲しいです。」

こうしたデメリットは悪徳クリニックでは患者には伝えられない。

「美容医療はマーケティングなので、意図せずデメリットをとにかく隠す、見て見ぬ振りをする癖が業界全体にあります」

医師が啓発を続ける最終的な目標について、こう語る。

「最終的な目標は美容医療に対してのハブ、患者さんが情報のミスリードによって思っていたことと違う結果を招かないように、正しくその人のなりたい姿を実現できる医師につなぐハブ拠点です。腕のいい医者が正当な評価を得て報酬を得る、そういった競争性、資本主義性が今の美容医療にはもっと浸透していけばいいなと思っています」

