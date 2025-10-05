姫野ひなの、ウェディングな衣装でダイナマイトボディ「ドキドキしちゃいました！」
アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、9月29発売の「グラビアザテレビジョン」に初掲載・裏表紙を飾った。
【写真】ウェディングな衣装で…ダイナマイトボディを披露した姫野ひなの
姫野は「なんと裏表紙を担当させていただくことは後から知り、まさかのサプライズですごく嬉しかったです！初めての掲載で後ろにドーンと自分が飾られてること、お店に行くと自分のお顔が見えることがすごく嬉しくてすぐ家族にも報告しました！」と喜びのコメント。
撮影について「今回は君のお嫁さん！なひなのになっちゃいました！ウエディングなお衣装で…なんだかドキドキしちゃいました！そして、お外でるんるん遊んだり大人でしっとりな撮影だったり…お布団でころころしたり、のびのび撮影していただきました！撮影中もたくさんの方から大人になったね〜といっていただけて、、、今回少し大人になったひなのを見せれるかなと思いますっ！」と呼びかけた。
その上で「見つけてくれて、みてくれてありがとうございます！北海道から上京してきて、こんなふうに裏表紙を飾らせていただけるようになるなんて思わなかったし今でも夢みたいです。いつも応援してくださる皆様がいるから叶えられる夢。これからもひたむきに初心を忘れず、皆様といっぱいの夢を掴めるよう頑張りますっ！ひなののおてて、話さないでねーっ!!!」とアピールしている。
