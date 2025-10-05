「三原じゅん子が脱いだ！？」煽情的な宣伝が物議を醸した「処女喪失」を描いた幻の映画…”脱いだか、脱いでないか”騒動の結末

老舗のタレント養成所にして芸能事務所「宝映テレビプロダクション」の自己破産が報じられたのは2025年8月6日のこと。負債総額1億140万円、その多くが所属俳優のエキストラ出演料の未払いだったという。

宝映テレビプロの前身は東京宝映テレビ、「新人タレント募集」「子役歓迎」「あなたが主役です」といった広告を雑誌や新聞で大々的に展開し、明日のスターを夢見る親子に向けて全員合格のオーディション商法を続けてきた組織だ。とはいえインチキというわけでもなく、入所した研究生に実践教育を施すと同時に劇団フジを運営し、定期的に自主公演を行ってお披露目の場としていた。

三原じゅん子と東京宝映の絆

実際に宝映出身のスターもいる。伊吹吾郎、松平健、稲川淳二、仁支川峰子、大場久美子、小川範子、遠藤憲一、つるの剛士、小栗旬と錚々たるメンバーであり、松平健のように同社を離れたあとブレイクした俳優も多い。

いっぽう東京宝映に長く所属し、新人募集の広告塔になっていたのが三原じゅん子だ。ツッパリ女優として売り出し、数々の男性遍歴と暴力沙汰でマスコミを騒がせ、いまや自民党の国会議員である三原と事務所の絆──「脱ぐ脱がない」の映画製作にまで乗り出した東京宝映の野望をたどっていこう。

三原じゅん子の芸能キャリア

東京宝映テレビの創設者は香山新二郎。なにやら芸能人めいた名前だが、実際に俳優や殺陣師を歴任したキャリアの持ち主であり、本名を斎藤茂夫という。

1960年に劇団フジ、翌61年に東京宝映を設立した香山は、さっそく雑誌にタレント募集の広告を打つ。その前から別のプロダクションで新人オーディションの審査員を務めており、劇団と紐づけた育成のノウハウがあった。

東京宝映の初代社長は、ベテラン喜劇役者の杉狂児。その没後は会長の香山が社長を引き継ぎ、狂児の息子・杉義一も芸能部長として手腕を振るった。会長には映画監督の稲垣浩が就任し、脚本家やプロデューサーがブレーンとなった。

オーディションの審査料とレッスンの入会金で商売繁盛、1975年8月には脱税で東京国税局の強制調査を受けている。やがて劇団フジに加えて制作部門の宝映企画、音楽部門の宝音、芸能プロダクションの香山事務所を擁し、東京宝映テレビは斯界の一大グループとなった。

三原じゅん子は1972年に8歳で劇団フジに入り、本名の「三原順子」として活動。大場久美子とダブルキャストを務めるなど舞台でキャリアを積んだのち、79年にテレビ朝日のスポ根ドラマ『燃えろアタック』で本格デビューを果たす。

続いて三原の知名度を上げたのが、TBSの『3年B組金八先生』（79〜80年／第1シリーズ）だ。本人もかくやと思わせるバリバリのツッパリ少女・山田麗子役であり、リンチシーンにおける「顔はヤバいよ。ボディやんな、ボディを」は今なお語り継がれる名セリフとなった。

1980年9月、その大人びた雰囲気から“ポスト山口百恵”として売り出された14歳の三原は「セクシー・ナイト」で歌手デビューし、アイドル活動を開始。松田聖子、河合奈保子、柏原芳恵らとともに「80年組」として注目され、11月には初主演ドラマ『GOGO!チアガール』が始まる。

ところが間もなく共演者の宮脇康之、「ケンちゃん」シリーズでブレイクした元子役との交際宣言を発表するなど、アイドルらしからぬ恋多き女として騒がれていく。惚れたら一途の「ツッパリ順子」──稼ぎ頭となった所属タレントのプライベートを尊重する、東京宝映の自由なスタンスも影響したという。

翌81年春、初主演映画『人形嫌い』の製作が発表される。女子高生の初体験を描いた第29回新人シナリオコンクール入選作の映画化であり、『月刊シナリオ』に掲載された田波靖男の選評いわく「思春期のナイーヴな心理と生理の告白などというテーマに、中年のオジさん審査員は弱いのです」。応募当時18歳の高校3年生という田中晶子の脚本であった。製作・配給は東宝東和、監督には青春映画『純』（80年）で注目を集めたばかりの新鋭・横山博人が起用された。

『人形嫌い』のタイトルに込められた意味

タイトルの『人形嫌い』とは、お人形さんのような少女から大人の女になる──すなわち「ロストバージン＝処女喪失」を意味する言葉であり、実の兄に想いを寄せながらもバスの痴漢事件で知り合った中年男性を初めての相手に選ぶ多感な女子高生・日樫もえを主人公にしたストーリーだ。

それまでの不良キャラから一変、どこにでもいる等身大の女子高生という役どころで三原順子17歳の新境地が期待された。しかしシナリオを改訂したい監督の横山とそのままでいきたい製作サイドが揉めて決裂し、横山は降板してしまう。

いったん『人形嫌い』は中止となり、三原は『あゝ野麦峠 新緑篇』（82年）に主演。女工たちの過酷な日々を描いた映画で赤い巨匠・山本薩夫にしごかれ、マネージャーの杉義一に「監督を殺したい」と泣きを入れてきたという。

そして香山新二郎指揮のもと、宝映企画の製作によって『人形嫌い』が再開する。学園ものなので、劇団フジの子役を大量に出演させられる利点もあった。監督はテレビ畑の日高武治に交代。先述の初主演ドラマ『GOGO!チアガール』を手がけた早撮りの職人であり、44歳での劇場デビューを果たす。

10回以上テストを繰り返した『あゝ野麦峠 新緑篇』に対して『人形嫌い』はテスト1回か2回で本番、三原いわく「全編、わたしの感性でやった映画なの」と主演女優の意のまま現場は進み、日高も師匠・中川信夫に教わった「なんでもござれ」のスタンスで気負いなく初映画に挑んだ。撮影の小島勲は『テレビ三面記事 ウィークエンダー』の再現フィルムを担当してきた若手であり、テレビ系のスタッフがアイドル映画に集まった。

三原演じる日樫もえが想いを寄せる兄役は奥田英二（現・奥田瑛二）。監督の日高とは特撮ドラマ『円盤戦争バンキッド』（76〜77年）で組んでおり、その後は数々の映画で女優陣とのベッドシーンをこなす色男として売り出していた。

「抱いて、それだけでいいの」──もえの初体験の相手となる中年男性には前田吟、「男はつらいよ」シリーズの博でおなじみ堅物な印象の俳優が“痴漢さん”という意外な役柄に扮している。

ベッドシーンで「順子が脱いだ!?」

『人形嫌い』最大の見せ場は、クライマックスの処女喪失シーン。配給の東宝東和は「順子が脱いだ!?」とアイドル映画らしからぬ煽情的な宣伝を繰り広げてメディアを賑わせ、宝映企画も「吹き替えなど最初から考えてない」「映画をご覧になったお客さんに判断してもらわなくちゃなりません」と期待を高めた。とても主演女優の所属プロダクション直系とは思えないコメントだ。

脱いだか、脱いでないか……結果、乳房の映るショットは（その大きさの違いから）別人の吹き替えであることがモロバレとなり、三原も「ベッドシーンだとか、脱ぐとかが売りものの映画じゃないのよ！」と公開前から不満をぶちまける。アイドル映画らしく主題歌「靴音」を歌うだけでなく、山田麗子名義で作詞も担当、映画と同名のフォト＆エッセイ集まで発売された。

1982年9月25日、満を持して公開された『人形嫌い』だが、興行は大コケ。メインターゲットである若者の姿は少なく、まったくの不発に終わる。奇しくも封切り日は、交際宣言のち破局した宮脇康之主演のポルノ映画『（本）噂のストリッパー』の10日後であり、それぞれがベッドシーンに挑んだ。

映画そのものの評判も芳しくなく、センシティブな物語に対して三原順子の早熟ぶりゆえのミスキャストという批判が散見される。映画記者の高橋聰は『キネマ旬報』において「演出は淡々としていて、全くの正攻法でメリハリに乏しいが、その分ソツがなく」と職人監督の手堅い無個性を指摘した。かくして薬師丸ひろ子の『翔んだカップル』（80年）や松田聖子の『野菊の墓』（81年）のような高い評価を得ることはできず、映画史に埋もれてしまう。

その後『人形嫌い』はテレビ放映こそされたもののVHSやDVDなどソフト化の機会はなく、幻の作品となって久しい。これも当時のアイドル映画としては異例である。事実上の封印に主演女優の意向があったかどうかは不明だが、1980年生まれの筆者も未見のまま本稿を執筆していることを告白しておこう。

脚本の田中晶子は、のちに『月刊シナリオ』のエッセイで「映画化されたプロセスでいろいろとトラブルがあり、出来そのものに関してより、シナリオの表現としての独立性、共同作業の可能性と限界といったものについて、悲観的にならざるを得ない経緯があった」と振り返り、はっきり不満を示している。監督の日高武治はふたたびテレビに専念し、『人形嫌い』が最初で最後の映画となった。

低迷し始める東京宝映

宝映企画はフジテレビの「ライオン午後のサスペンス」などドラマも数多く担当。プロデューサーの土屋源次は昼メロ専門の制作会社・NMCの出身であり、香山新二郎はフジの編成局長・日枝久との関係を深めていた。

タレント養成所を母体とする宝映企画らしい作品が、テレビ朝日の2時間ドラマ『今、いじめが爆発する！』（85年）だ。「茶巾しぼり、白墨チーズ、リンチ、自殺……70％の子供がいじめられる!!」とセンセーショナルなサブタイトルが付いた同作は、保坂展人のノンフィクションをもとに『人形嫌い』の日高武治が演出を担当。過激な学園ものとして密かに語り継がれている。

『サインはV』（69年）で監督デビューし、青春ドラマを中心に活躍した日高は、やがて京都の時代劇も手がけるようになり、その猛烈な早撮りテクニックから人呼んで「のぞみ」──新幹線に例えられた。

1991年、香山率いる東京宝映テレビはフジテレビと組んで映画『ストロベリーロード』に挑戦。宝映出身の松平健を主演にカリフォルニアロケを敢行した大作であり、10億円もの予算を投じたが興行は惨敗し、2本目にして最後の映画となった。その後も養成所ビジネスを続けたが、かつてのようなスターを輩出することなく、業界内での宝映の存在は薄いらいでいく。

体当たりでベッドシーンに挑むも…

さて、主演女優に話を戻そう。1982年9月の『人形嫌い』公開後、年末には『NHK紅白歌合戦』に出場するが、やがて人気低迷。84年9月13日、20歳の誕生日に本名の三原順子から「三原じゅん子」への改名を果たす。

嬰児殺しの実録2時間ドラマ『死体持参花嫁事件』（85年）や角川春樹監督の映画『キャバレー』（86年）では汚れ役に挑み、ロックな音楽活動を主軸にするため86年末には事務所を移籍する（その後、東京宝映テレビに復帰）。

87年4月には交際相手とのツーショットを写真週刊誌に撮られたことからカメラマン2名に暴行を加え、ツッパリじゅん子の名を轟かせた。当時の報道によれば「ぶっ殺してやる！」と連呼し、馬乗りで顔面をボコボコにしたという。もはやボディではない、凄絶な怒りの噴出である。

事件から4ヶ月後の8月、5年ぶりの主演映画『嵯峨野の宿』が公開。にっかつ配給の文芸エロス作品（R-15指定）であり、着物姿の人形作家に扮した三原のベットシーン満載だが、今回もバストのアップは吹き替え──さかのぼれば、顔だけ三原にすげ替えたヌード写真集の発売に法的措置を検討したこともあり、脱ぐことへの拒否感・嫌悪感は徹底していた。

しかし乳首死守のまま体を張った『嵯峨野の宿』も評価に恵まれず、映画評論家の寺脇研は「吹き出物だらけの三原じゅん子の顔のアップを見せられるだけでも厭になってしまう」から始まる酷評を著書『映画を追いかけて』に残し、脚本・監督を手がけた島宏への批判に繋げた。

『人形嫌い』同様、映画史の大海に沈んでしまった『嵯峨野の宿』だが、ソフト化はされており、2025年9月現在U-NEXTで配信中だ。あまりに低温な作風が異質といえば異質であり、まるで人形のような主演女優の姿があった。

政界に転じて15年

1991年、三原じゅん子のアウトローぶりが遺憾なく発揮された傑作が登場する。その名は『タフPART供”讐篇』──脚本・原田眞人、監督・門奈克雄、木村一八演じる新米殺し屋を主人公にしたハードボイルドアクションシリーズの第2弾であり、映画ではなくオリジナルビデオシネマ、いわゆる「Vシネ」としてレンタルビデオ屋の棚に並べられた。

ソバージュにパンツルックの三原が演じたのは姐御肌の槙子、前作『タフPART機｜太己咫戞90年）でパートナーを殺され、復讐に燃える役どころだ。そっけなくクールな存在感、安岡力也と元夫婦という濃い設定、銃を手にした跳躍やショットガンをぶっ放す姿もサマになる（砕け散るガラス越しの美しさ！）。ベッドシーンもあるが、やはりヌードは吹き替えであった。

続いて三原は東映Vシネマ『河内残侠伝 軍鶏』（91年）に主演。アメリカ帰りの刑事・岩瀬朝に扮して体当たりのアクションに挑んだが、『タフ』に比べると作品そのものの泥くささは否めず、これを最後の仇花として脇に回った。

そして1994年、29歳でヘアヌードを披露。写真集ブームのなか当時の夫公認でアラーキー（荒木経惟）の被写体となり、ついに一糸まとわぬ姿を見せつけた。

その後も東京宝映テレビの看板女優として活動を続けながら波乱の私生活を送り、2010年の参議院選挙に自民党から出馬して当選、きっぱり芸能界を引退する（例外として『3年B組金八先生ファイナル』に出演）。

三原じゅん子が政界に転じて15年、「八紘一宇」に「恥を知りなさい！」などヤンキー気質の右派として過激な言動が物議を醸しながら2023年には内閣府特命担当大臣として新設の「こども家庭庁」を担当。いっぽう子役の宝庫・宝映テレビプロダクションはコロナ禍の荒波を乗り越えられず、自己破産に至った。

今後、版権の移管によって幻の『人形嫌い』がよみがえる日は訪れるだろうか。あるいは封印されたままだろうか。まだ見ぬ、忘れ去られたアイドル映画に思いを馳せずにはいられない──。

