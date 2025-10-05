旧統一教会・韓鶴子総裁の逮捕で「巨額資産」と「内部抗争」はどうなるのか…韓国政界を巻き込んだ泥沼の「後継者争い」が始まる

「異端」の新興宗教

旧統一教会の韓鶴子（ハン・ハクジャ）総裁が、金建希（キム・ゴンヒ）元大統領夫人の疑惑を捜査する韓国特別検事（特検）チームによって逮捕された。統一教会のユン・ヨンホ元世界本部長が尹錫悦前大統領に教団の利権事業を依頼し、その見返りとして金建希夫人に高価なダイヤモンドのネックレスやシャネルのバッグなど、8000万ウォン相当の金品を渡したという疑惑から捜査が始まったが、現在は統一教会と尹錫悦政権および「国民の力」党の癒着関係全般に捜査範囲を拡大している。韓国の宗教研究家らは、韓総裁の逮捕で統一教会内部が熾烈な後継争いに突入するだろうという見通しを出している。

1954年、韓国・ソウルで創立された新興宗教である統一教会は、韓国キリスト教界で「異端」として扱われている。キリスト教から派生した新興宗教だが、教理の核心部分を捻じ曲げてキリスト教の本質を歪曲し、人々を惑わす宗教とみなされているのだ。キリスト教の教理の核心は、神様の「唯一の御子」であるイエスこそが人類の救世主ということだ。約2000年前、神様の息子だが、人間の肉体を着てこの世に来たイエスは十字架で磔にされ、アダムとイブの時から続いてきた人類の「原罪」を代わりに償った。死亡から3日後に復活したイエスは弟子たちの前に現れ、「終末の時に再び来て（再臨）人類を最終的に救う」ことを約束し、再び天に昇る……。

この教理の核心において、正統キリスト教では救世主であるイエスの再臨はまだ起きていないと見ている。だが、異端宗教は教主がイエスに代わって再臨した救世主であると説き、教主の死亡後には後継者を再び再臨救世主に推戴する。統一教会も文鮮明（ムン・ソンミョン）教祖の生前には、文氏が再臨メシアを自認し、死後には2代目教祖である韓鶴子氏が自らを「独生女」、「真のおかあさん」、「ホーリーマザー」などと呼び、人類を救うメシアだと主張してきた。

その巨額資産

ただ、全国民の2〜3割がキリスト教信者である韓国では、「教祖＝メシア」という統一教会の主張は激しい攻撃に直面し、信者数は世界的な名声に比べると、みすぼらしい水準だ。2011年、文鮮明氏の後継者として名指しされた7男のムン・ヒョンジン氏は「献金を出す韓国人信者が1万9000人」と言及したことがある。一方、2020年に統一教側は「韓国に30万人、日本に60万人、米国に10万人をはじめ、世界的に300万人の信者がいる」と主張した。これについても、韓国の30万人のうち過半数は日本から来たという分析もある。

韓国では宗教的影響力は大きくない統一教会だが、資産規模は韓国発祥の新興宗教の中で圧倒的だ。具体的な資産規模は明らかにされていないが、文鮮明教主死亡直後の2012年の韓国紙の記事を見れば、文氏の個人資産が少なくとも1兆〜6兆ウォンに達するという分析がある。韓国の宗教研究家の間では、統一教会グループの資産規模が最大10兆ウォンに達するという推定も出ている。

統一教会財団は、韓国の日刊紙『世界日報』、米国の『UPI通信』と『ワシントンポスト』など、世界各国でメディアを保有し、統一教関連行事には米国と日本、韓国から有力政治家が大挙参加するほど政界で影響力を発揮している。

このように世界的に莫大な富と権力を握った統一教会王国の教祖が、韓国の特別検察チームによって逮捕され、韓国では文鮮明氏の死後に熾烈だった後継者争いが再現されるだろうという見方が出ている。

熾烈な後継者争いの再現

統一教会の創始者である文鮮明氏は韓鶴子氏との間で7男7女を生んだ。このうち長男と次男、6男は死亡し、事実上長男の役割をしていた3男が後継者教育を受けていた。しかし、教団の運営方式をめぐって父と対立した3男は後継者争いから脱落した。以後、7男が文鮮明氏から後継者として公表されるが、内部の派閥争いによって「異端」というレッテルが張られたまま、教団から追放された。最終的には後ろから糸を引いてきた母親の韓氏が2015年に2代目の教主になった。

この過程で、3男は統一教会の資産を総括するUCI財団を統一教会と分離させ、UICグループを設立してその代表になった。資産規模が数兆ウォンに達すると知られているUIC財団が3男に渡されたことで、統一教会は資産の8割をこの3男に奪われたという話も出ている。3男は現在、非営利国際団体である「グローバルピース財団」を設立し、宗教活動からは距離を置いているが、義理の父を通じて韓総裁を攻撃するなど、後継の座を狙っているという分析がある。一時、統一教会のナンバー2とも呼ばれた3男の義父であるクァク・ジョンファン氏は、2022年、統一教2世信者の山上徹也による安倍首相暗殺事件が発生すると、緊急記者会見を自ら要望し、韓総裁体制下の統一教会を厳しく批判した。

一方、文鮮明総裁の生前に公式な後継者と宣言されたが、母親によって追放された7男は2015年に米国ペンシルベニアに渡り、「サンクチュアリ・チャーチ」という新興宗教を設立した。彼は「母親はメシアではない。母はメシアの妻だ」「母はサタンに使われている」など、韓総裁を公開の場で非難する一方、自身が文鮮明先代総裁の正当な後継者であることを強調している。

当初、韓鶴子総裁は、自分の死後、長男と次男の子供たちを中心とする後継体制を構想していたと伝えられている。ただ、今回の事件で本拠地の韓国で国民的な非難に直面している統一教会が、韓総裁の構想にすんなりと従うとは考えにくい。結局、数兆ウォンの資産を保有する世界で最も成功した新興宗教は、後継の座をめぐって再び内紛を繰り広げるものとみられる。

