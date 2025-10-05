本当に「脱皮」してたんです…。朝から笑いと驚きをくれた”犯人”に、みんな「そんなバナナ」【ママリ】

朝起きたら「脱皮してた」まさかの光景に16万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはケニス株式会社【公式】(@kenis_official)さんの笑える投稿です。バナナはつるして保管するのがいいと言われていますが、朝起きてみるとなんとバナナは変わり果てた姿に…。思わず「そんなバナナ！」と言いたくなるような光景にXでは16万いいねの反響がありました。

©kenis_official

朝起きたらバナナがみんな脱皮してた

朝起きたら、つるしていたはずのバナナが脱皮してバラバラに。朝一番にこの状況を見たら何事かと驚いてしまいますし、よく全部脱皮したものだなぁ…と面白く感じますね。バナナの中身はおいしそうな色で、食べごろなのかもしれません。



この投稿に「笑ってしまった」「三度見しちゃう」というリプライがついていました。一気に5本のバナナを消費するのはかなり大変そうですが、例えば冷凍すれば少しずつ消費できそうですね。



投稿したケニス株式会社さんによると「実は同日、弊社の公式キャラクターの名前発表をしたのですが、完全に脱皮バナナに話題を持ってかれちゃいました」とのことでした。公式キャラクターよりもＸのバナナが注目を集めてしまったのですね。驚きとともに、朝からクスッと笑えるエピソード投稿でした。

若い子「新5000円札をもらいました！」見ると…ジェネレーションギャップに3万いいね

ご紹介するのはMasa(@Japhistory_Life)さんの新紙幣をきっかけに感じたジェネレーションギャップについてのエピソードです。新紙幣が発行され、すでに手にしたという方もいるかもしれませんね。Masaさんは年下の方から「新5000円札をもらいました！」と見せてもらったそうなのですが、そこにあったのは世代を感じずにはいられないあるお札だったそう。確かに新札ではあるのだけれど…思わずツッコミたくなるその内容とは。

©Japhistory_Life

この間若い子から

見てください！ついに新札の5000円札貰いましたよ！

って言われて見せてもらったらピン札の新渡戸稲造だった



やめろ

その術は俺に効く

見せてきたお札は新渡戸稲造が描かれた5000円のきれいなお札。新渡戸稲造は樋口一葉の前に5000円札に描かれていた人物です。新紙幣には津田梅子が描かれているので、これは旧札なのですが、おそらくピン札だったために新紙幣だと勘違いしてしまったのでしょうか。「新渡戸稲造の描かれた5000円札を知らない」という点に、Masaさんはジェネレーションギャップを感じたと言います。



この投稿に「稲造久しぶり」や「新紙幣ではなく新札ですね」というリプライもありました。電子決済が普及し、現金に触れる機会が少ないというのも間違えた要因のひとつかも。前回の新紙幣発行からかなりの時間がたったことを、改めて実感させられるエピソードでしたね。

ウミガメ飼育員、質問コーナーの回答に20万いいね

ご紹介するのは道の駅ウミガメ公園【公式】(@umigame_kouen)さんが投稿したある写真。来場者と飼育員のコミュニケーションはなかなか取れないもの。何かの手段でコミュニケーションが取れると、楽しみ方が増えますよね。



ウミガメの保護や飼育をしている道の駅。ここでは、質問箱が置かれさまざまな質問に飼育員が回答しています。今回はその中の思わず笑ってしまうやり取りをご紹介します。

©umigame_kouen

質問コーナー

カメか質問の投稿者か…。きっと、正解は誰もが察するところです。しかし、あえて素直に自分の気持ちを回答した飼育員さん。素晴らしいプロ根性ですよね(笑) どんなに素敵な異性でも、カメにはかなうわけがありませんでした。こんなに一刀両断だと、どれほどの愚問だったかよく分かります。



この投稿に「バッサリ」「カメだよなぁ！」などのリプライが寄せられました。飼育員さんの愛情を一心に受けるカメたちに、ぜひ会いに行ってくださいね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）