佐々木朗希、なぜ「9回の男」で覚醒？大谷翔平・山本由伸ら日本人選手がポストシーズンに強すぎるワケ

ドジャースタジアムが最高潮に沸いたのは、9回表のマウンドに背番号11が駆け込んだ瞬間だった。

ワイルドカード・シリーズ第2戦、連夜の8回の綱渡りで重くなった空気を切り裂くように、佐々木朗希が“最終回の男”として登場。わずか11球、2三振を含む三者凡退。最速163キロ（101.4マイル）の直球、そして落差鋭いスプリットを披露した。

ドジャースが2連勝で突破を決めた夜、ブルペンの不安を一瞬で上書きする覚醒の1イニングだった。

「崩壊」の瀬戸際に差した青い閃光

今シリーズのドジャースは、8回を任せた面々が連日制御を失い、2試合合計で与四球7、失点5。3点以上のリードがあっても安心し切れない場面が続いた。

そこからの重責を最後に受け止めたのが佐々木だ。球場のムードを一変させた直球は常時100マイル付近。わずか11球でゲームを締め、ブルペン最大の“穴”だった9回を埋めてみせた。いまは実質的にクローザー最有力の扱いになっている。

ここに至るまでの道のりは平坦ではない。シーズン序盤、先発での8登板は防御率4点台と苦戦。右肩のインピンジメントで長期離脱も経験した。

復帰後はアリゾナのピッチング・ラボでフォームを改善し、マイナーで準備を重ねてからメジャーのブルペンへと帰還。その後は球威が復活し、リリーフ転向後はストライク先行で空振りを量産している。

短いイニングでの役割の最適化により、持ち味の直球とフォーク（スプリット）を最高出力で引き出すことに成功した。

中盤の不振を越えて、先発陣も“秋仕様”に

ポストシーズンに入って、先発陣もギアが一段上がった。山本由伸は9月だけで防御率0.79、34回、44奪三振の圧倒的内容で月間MVPを受賞。今季30先発で防御率2.49、201奪三振と、まさにエース格の働きで10月を迎えた。これは直球とスプリット、カーブなどのコンビネーションに、フォームの再現性が戻ったのが大きい。

大谷翔平も、投手としての調整が完了しつつある。復帰したばかりの8月当初は5回・球数制限付きだったが、9月下旬には6回零封（対Dバックス）まで到達し、ついに地区シリーズ第1戦の先発を勝ち取った。

打撃でも9月はOPS1.100超と一気に調子を上げ、ワイルドカード・シリーズでは初戦でいきなり2ホーマーを記録。二刀流のリズムが合致し、10月のマウンドへと上る。

佐々木はなぜクローザーとして開花できたのか

先発時は「球威・制球・配球」の三点を長いイニングで維持する必要があったが、救援では「最高出力の直球＋落差球」の二軸に絞り、球威を常時100マイル前後に維持。ピッチングスタイルを変えたことで、球数も少なく、自身の一番の持ち味を発揮することができている。

実際、ポストシーズン初登板の11球はその象徴だ。離脱中にフォームの微調整と、下肢主導での出力を再学習。復帰までの間にアリゾナでピッチング部門と球質・出力の最適化を進め、9月はマイナーで救援のルーティンを構築した。こうした積み重ねにより、復帰後は球速が顕著に戻ったという背景だ。

100マイル級を見慣れたMLBでも、佐々木のフォーク／スプリットは落差と終速差が異次元だ。LAタイムズは“垂直に落ちるよう”と形容しているが、直球にタイミングを合わせた打者のバットの上を、刃物のように落ちていく。短期戦で未対戦の打者が多いことも、佐々木の決め球の初見殺し性能を高める。

なぜ日本人選手はポストシーズンに強いのか？

まず、大谷は段階的に投球イニングを延ばし、9月には6回まで伸ばしてNLDSの第1戦に間に合わせた。山本は終盤にかけて球威・制球が整い、9月はほぼ無双状態である。チームと選手がシーズン中から逆算し、“秋に最大化”させるという目的を共有できている。

さらに、山本・佐々木とも、スプリット系の決め球がMLB打者に対して高い再現性で効く。これが直球の質（回転・軌道）と組み合わさることで、短期決戦でのここ一球の正解率を上げているわけだ。

メジャー1年目はボールやマウンド、配球の文化の違いに苦しむが、試行錯誤を重ねるうちに感覚が定まり、夏場を越える頃には環境に順応し、自分に合った最適な投球スタイルを取り戻せるようになる。そして、秋には再びピークを迎える。

山本の9月と、救援転向後に球威が戻った佐々木は、その典型だ。そしてWBCや甲子園で培った、日本人選手特有の短期決戦への準備力は、試合前の綿密な分析（スカウティング）や、日々の練習ルーティンの精度の高さに表れている。1打席、1球の価値が跳ね上がる場では、こうした準備の差がパフォーマンス差になりやすい。

「最後の3アウト」を奪うのは誰だ

ドジャースは5日からNLDSでフィリーズに挑む。試合終盤の不安は依然として最大の懸念だが、9回のマウンドに163キロの直球と魔球スプリットを携えた切り札が現れたことで、勝ち方の解像度は上がった。

山本がローテを牽引し、大谷がシリーズ開幕戦で流れをつくる。その上で、最後を佐々木が締める。そんな青写真が、現実味を帯びてきた。

佐々木朗希の覚醒は決して偶然ではない。役割の最適化と球質の改善、決め球文化が生んだ必然の進化である。そして、日本人投手が秋に強いのは、綿密なピーキングと球種の質に裏付けられた設計があるからだ。

10月の短期決戦では、「一球の重み」を理解し、支配できる者だけが勝つ。佐々木や大谷、山本らのピッチングがそれを証明することに期待したい。

