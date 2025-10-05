放送前の不安視する声を吹き飛ばし、人気の特番となっているのが『FNS鬼レンチャン歌謡祭』（フジテレビ系）だ。「悪ふざけ」というネガティブな声を覆し、多くの視聴者の支持を集めているのはなぜか？ コラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。

【写真】『FNS鬼レンチャン歌謡祭』に出演する豪華なアーティストたち。他、番組MCを務める千鳥とかまいたちなども

＊ ＊ ＊

9月下旬から10月上旬にかけて各局がさまざまな改編期特番を放送していますが、なかでも異彩を放っているのが、5日放送の『FNS鬼レンチャン歌謡祭』（フジテレビ系、19時〜21時50分）。

『FNS鬼レンチャン歌謡祭』は日曜ゴールデンタイムでトップクラスの人気を誇る『千鳥の鬼レンチャン』と、フジ伝統の音楽特番『FNS歌謡祭』がコラボした大型特番。「鬼レンチャンファミリーと豪華アーティストが、千鳥・大悟さんのプロデュースと『FNS歌謡祭』のスタッフによる演出でパフォーマンスする」というコンセプトで、今回は2023年7月、2024年5月に続く第3弾として放送されます。

放送前は「悪ふざけでウケないのでは？」「無礼で炎上しそう」などと不安視する声もありましたが、評判は上々。今回も放送決定が発表されてからネット上には「楽しみ」「最高」「見るしかない」などのポジティブな声が放送前日までつぶやかれ続けていました。『FNS鬼レンチャン歌謡祭』はどのように前評判を覆して、年に一度の祭典となったのでしょうか。

ヒエラルキーを超えた個人の尊重

一昨年の第1回は『FNS27時間テレビ』内の大型コーナーとして放送され、昨年の第2回で水曜のゴールデンタイム進出。しかし当時の放送前は業界内で「コラボすることで「『鬼レンチャン』の視聴者も、『FNS歌謡祭』の視聴者も集められないという引き算になるのではないか」などと危惧する声があがっていました。

ところがはじまってみたら放送中からSNSはコメントで大盛り上がり。『鬼レンチャン』の「サビだけカラオケ」出演メンバーが総出演し、ゲスト出演するアーティストと一夜限りのコラボを披露するレアな機会として好意的に受け止められました。

なかでもポイントは『FNS歌謡祭』のスタッフによる本気の演出。ほいけんたさん、たむたむさん、Mr.シャチホコさん、ハリウリサさんら『鬼レンチャン』の出演芸人たちはそれに本気で応えるべく熱唱し、ササキオサムさん、徳永ゆうきさん、木山裕策さん（スティーブ・魚ズ）、島谷ひとみさん、STU・池田裕楽（池ちゃん）らプロのアーティストも『鬼レンチャン』の時とは異なる姿を見せて盛り上げています。

さらに、日ごろ『鬼レンチャン』に出演しないアーティストがむしろ笑いに積極的な姿を見せることで特番らしい特別感をプラス。時折、千鳥やかまいたちから「ただの忘年会」「結婚式の出し物みたい」などとツッコミを入れられる笑い寄りのパフォーマンスやハプニングを交えて笑いを誘っています。

『鬼レンチャン』を見ていない人にはわからないネタも多いだけに不満の声も散見されますが、過去の放送では好意的な声がそれらを凌駕。「歌がうまいけどクスッと笑ってしまう」という歌と笑いが融合したオリジナリティの高さが好意的な声を集めているのでしょう。

また、前回放送のラストでは、まさかのキャスティングでシュールな感動をプラス。鬼越トマホーク・欽ちゃんの父親でプロ歌手の男性が登場し、千鳥・大悟さんから「信じられん。ゴールデンのトリがみんな初めて聞く曲」というツッコミが入る中、持ち歌を歌い上げて「生きててよかった」と語る姿で感動を誘いました。

音楽界のトップアーティストではなくてもこれだけの実力があり、だからそれを振り幅にして笑いを生み出すこともできる。芸人としての評価はトップクラスではなくても、歌と言う才能を持ち合わせている。『FNS鬼レンチャン歌謡祭』を見ていると、そんな"エンタメ界のヒエラルキーを超えた個人の尊重"という裏テーマのようなものを感じさせられます。

背景にコロナ禍で放送された特番

近年、民放各局はカラオケバラエティと昭和・平成の名曲特集を量産。現在、『千鳥の鬼レンチャン』はそのトップコンテンツと言っていいでしょう。民放各局のテレビマンは名曲を詰め込んだような構成・演出の番組を手がけることで、老若男女の視聴者を集めようとしています。

ただ、名曲をじっくり聴かせたり、ゲーム性を加えることがあっても、そこに笑いを加えるのは簡単ではありません。さじ加減を間違えると「歌好きも笑い好きも逃してしまう」という惨状を招きがちなだけに、『FNS鬼レンチャン歌謡祭』の思い切りの良さは際立っています。

そんな思い切りの良さの背景にあるのは、『FNS歌謡祭』という音楽特番のブランド。民放各局はそれぞれ音楽特番のブランドを持っていますが、『FNS歌謡祭』の歴史と信頼は頭1つ抜けていて、その大切なブランドをバラエティに利用できることがフジテレビらしさと言っていいでしょう。

「歌と笑いの祭典」という点であらためて注目したいのは、2021年8月28日・29日と2022年9月10日・11日に各9時間にわたって放送された『FNSラフ&ミュージック 〜歌と笑いの祭典〜』。当時は新型コロナウイルスが猛威をふるい、恒例の『FNS27時間テレビ』が見送られる中、代替企画として同特番が放送されました。

その『FNSラフ&ミュージック』は歌と笑いを交互に見せていく構成がベースだった一方、『FNS鬼レンチャン歌謡祭』は歌と笑いのコラボを促進。「演出などでアーティストへのリスペクトを示しつつも、イジられたい人はしっかりイジる」という批判されづらい形での進化を感じさせられます。

そのメイン出演者が松本人志さん、中居正広さん、ナインティナインだったことを踏まえると時代の変化を感じさせられますが、「歌と笑いの祭典」におけるフジテレビ局内での積み重ねが『FNS鬼レンチャン歌謡祭』の成功につながっているのでしょう。

【木村隆志】

コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者。雑誌やウェブに月30本前後のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』『どーも、NHK』などの批評番組に出演し、番組への情報提供も行っている。タレント専門インタビュアーや人間関係コンサルタントとしても活動。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』『話しかけなくていい！会話術』など。