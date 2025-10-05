福岡・西新駅の程近くに小さな探偵事務所を構える〈小石〉は、そもそも恋をしないし、興味すらない。ところが依頼の9割は浮気調査や〈色恋案件〉が占め、しかも彼女はある事情からそれらが〈病的に得意〉なだけに、憧れの密室殺人を本の中の名探偵さながらに解く夢は遠のくばかり──。

2023年に第30回松本清張賞受賞作『ノウイットオール あなただけが知っている』で鮮烈なデビューを飾り、昨年刊行の『なんで死体がスタジオに!?』でも注目を集めた森バジル氏の最新刊『探偵小石は恋しない』は、そんな現代の探偵事情を逆手に取った設定や人を食った表題からして読む者をニヤリとさせ、それでいて私達の無意識に深く訴えかけもする、令和の今らしい探偵小説だ。

物語はミステリー好きな小石と、少女漫画ファンで常識人なワトソン役〈蓮杖〉、さらに見た目はギャルだが事務処理能力は異様に高い現役大学院生〈雛未〉や、やたらと事務所に顔を出す生安課の〈片矢〉らを軸に基本は1話1依頼で進行。が、私達が小石の少々オーバースペック気味な推理力を堪能する間にも、街では正真正銘の難事件が人知れず起きていたのである。

「元々僕はトリックを思いつくのがあまり得意ではないし、犯人当てにも正直、そこまで興味がなくて（笑）。自分が推理小説を読む時も、自分の思い込みがグワッと覆される感覚とか、フーダニット以外を楽しみたいタイプではあります」（森氏・以下同）

読書量こそ「他の方々に比べたら全然。少なすぎてコンプレックスなくらいです」と謙遜するが、自身が愛する名作ミステリーヘのオマージュやお笑いの要素もふんだんに盛り込まれ、独特の軽みやグルーヴ感も森作品の魅力のひとつだ。

「今回は小石をミステリー好きにしたので、少ないなりにも自分が本当に好きな作品の書名の力を作中でもお借りしています。架空の作品名を出したりするのは、あまり好みじゃないので。

お笑いは子供が生まれてからは劇場にもあまり行けてないんですけど、事件が起きるまでの平坦な部分も、僕は素材やテーマが重い時ほど面白く読んでほしいと思っていて、影響はかなり受けていると思います」

そう。本書は共に両親が離婚間近な高校生〈照屋〉と〈春風〉の〈苗字、変えたくないなぁ〉〈ねぇ。あたしたちは、卒業してからも、今の苗字のままで呼びあわん？〉という切ない会話で始まるプロローグから一転。〈もっとこう謎がほしいんだよわたしは〉〈刑事事件は普通に警察が解決するものなんです〉〈それ百回聞いた。聞き飽きた。正論きらーい〉など、本編では小石と蓮杖の凸凹コンビが日々軽妙なトークを繰り広げ、読者はすっかりそのペースに引き込まれてしまうのである。

まず第1話の依頼人は、地元の名門公立高生〈佐藤澪〉18歳。父親が天神地下街を女性と歩くのを見たと友人から聞かされた彼女は父親の浮気調査を依頼し、料金はバイト代を貯めて必ず払うからと頭を下げる澪に同情した蓮杖は、小石共々父親を尾行することに。だがこの時、小石は依頼に隠された裏の裏まで、とうに見抜いていたのだ。

誰も傷つけない表現なんてない

その後も事務所に来るのは色恋案件ばかりで、〈推理案件〉はほぼ皆無。そんな中、福岡在住の人気ユーチューバー〈覆面探偵・藍沢真実〉の元には謎解き系の依頼が殺到しているらしく、〈とにかくこいつがやってるこの街の推理案件を全部かっさらいたいの！〉と、小石はまたもやご立腹だ。

そんな応酬の中にあって時折ハッとさせられるのが、行き過ぎた恋愛至上主義や不倫叩きの埒外からフツウを照射する、小石のフラットで嘘のない台詞の数々。彼女は言う。〈誰が誰に恋したっていいよ〉〈いいってのは、どうでもいいって意味ね。別に法律破ってないなら、誰が許可するもんでもないでしょ〉

また、一見奇異にも映る様々な恋の形に関して彼女はこうも言った。〈普通じゃない恋なんてないよ〉〈わたしにとっては、恋愛してる時点で全員変で意味不明でおかしいんだから〉〈全員おかしいってことは、全員おかしくないってこと〉──。そうした現代感覚をここまでポップな形で描ききる手腕は見事という他ないが、それが正しいと押し付けるつもりも一切ないと言う。

「例えば昔の小説の女性の描き方に違和感は覚えても、だからダメだとは思わないし、この小説だって実際に親が不倫している人が読んだらどう思うかとか、人を誰も傷つけない表現なんてこの世にないとも言える。そこは最低限、当事者が読む可能性も意識しつつ、この人物の過去に深みが欲しいから、じゃあ虐待で、といった安易な書き方だけはしないよう、心がけてはいます」

作中にも先入観に関して〈無意識のうちの確率計算だよね〉〈それが行きすぎると、決めつけとか偏見って呼ばれる〉という台詞があるが、その先入観を利用し、目の前の景色を一変させるのが、ミステリーでもある。

「偏見自体はこの先もなくならないだろうし、新しい偏見が生まれたら生まれたで、それを逆手に取ったトリックが生まれそうな予感はする。それもトリックのためのトリックではなく、今回で言えば恋愛はして当然だとされる現状みたいなものを、テーマと繋がる形で書いていければと思っています」

新たな偏見が新たな推理小説の扉を開くとは何とも皮肉な話だが、人々がそうやって少しはマシな社会を築いてきたのも確かなのだ。

【プロフィール】

森バジル（もり・ばじる）／1992年宮崎市生まれ。九州大学卒。会社勤めの傍ら、2018年「モノクロボーイと月嫌いの少女」で第23回スニーカー大賞優秀賞（後に『1/2-デュアル-』に改題）。2023年に第30回松本清張賞受賞作『ノウイットオール あなただけが知っている』で単行本デビュー。他の著作に『なんで死体がスタジオに!?』。本作の連載中、第二子が生まれ、二児の父に。「平日も休日も子供が寝てからしか書く時間がありませんが、しばらくは頑張るしかありません」。171cm、60kg、A型。

構成／橋本紀子

※週刊ポスト2025年10月10日号