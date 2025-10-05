「スタッフや私に対する対応もとてもきさくでしたし、いい印象しかありません。総裁選でお疲れでしょうし、報道されてからは周囲の目もあるでしょうが、もし可能なようでしたら、健康管理のためにでもいらしていただきたいですね」──自民党の総裁選に出馬した林芳正氏（64）についてこう話すのは「ポジティブスターヨガ（PSY）」代表の庄司祐子さんだ。

【写真】現在の庄司さんや、鮮やかなヨガウェアで引き締まったボディラインを披露する庄司さん

林氏といえば、文部科学大臣だった2018年に平日の白昼に公用車で都内の個室ヨガスタジオに通っていたことが週刊文春で報じられている。同スタジオについて『セクシー個室ヨガ』『キャバクラヨガ』といった表現で報じられて話題になった。

その後、林氏は『体調管理のためジムや整体に通っている。業務に支障のない範囲で時間を探している。しかし、昼は勤務時間という認識の人が多く、国会が緊迫する中で行くという判断は今から思えば甘かった』と話した。同店のホームページやSNSを見ると、『セクシーに体幹を鍛えるヨガ』など様々なポーズをとりながらレクチャーする動画が並ぶ。

そもそもどういった経緯で林氏はヨガスタジオに来るようになったのだろうか。前出・庄司氏が語る。

「知人の紹介でいらっしゃって、5年以上、私ではなく別のスタッフがインストラクターとして対応していました。ヨガと整体がメインで、いらっしゃった時は合計で2時間ほどされていました。

林さんから言われたわけではないのですが、当時はスタジオも何部屋かあったので他のお客さんとスタジオの時間帯をずらしたりして、こちらが配慮していたくらいです。林さんは周囲を気にするようでもなく、偉ぶったりもせず紳士的な方でした」（以下同）

林氏は1995年に参議院議員に初当選、2008年に福田康夫内閣で防衛相として初入閣すると農水相、外務相と幾度となく閣僚入りするなど議員としての信頼も厚い。不祥事などで辞任した大臣の後任として抜擢されることも多く、誕生日が1月19日ということもあり「政界の119番」とも呼ばれ、"スキャンダル知らず"だった。庄司氏が続ける。

「当時の記事では、タレント活動をしていた私の経歴が元セクシー女優だとか、いかがわしいサービスがあるとか書かれていましたが、全くそんなことはない健全なヨガスタジオですし、何も悪いことはしていないので堂々とお話しようと、各社の取材にお答えしていました」

「林さんがいらしていただけるのであれば…」

女性インストラクターとマンツーマンの個室ヨガ。集団で行うヨガ教室に通ったことのある男性によれば「多くの女性に交じってオッサンがいると怪訝な目で見られることもあった。自分の服装や他人への視線にも気を遣った」という。個室なら周囲を気にせずヨガに取り組める、というのだ。そもそもヨガの男性インストラクターの割合は1割程度と言われており、必然的に女性のインストラクターの割合が多い。

「スタジオにいらっしゃる方の9割は男性で、40代から60代が多いですね。ヨガと整体がメインで、年齢とともに衰えた身体のメンテナンスをしにいらっしゃっています。俳優さんや野球選手、お笑い芸人さんなどがいらっしゃっています。政治家の方は林さんのことがあってからは、いらっしゃっていません」

報道後は興味本位の人間だけでなく「男性向けヨガスタジオを探していた」という新規会員を取り込むことに成功し、売り上げが3倍になったこともあったという。しかしコロナ禍の影響を受けて、スタジオの規模を縮小するなどの逆風もあった。

現在の会員は約100人、約10名のメインインストラクターと30人ほどのインストラクターが在籍している。

「当時から在籍するスタッフもいますし、もし林さんがまたいらしていただけるのであれば喜んで対応いたします」

総裁選に挑んだ心と身体の緊張感を和らげるべく、スタジオを再訪する日はくるのだろうか。