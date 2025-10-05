今年創立100周年を迎えた近畿大学。のべ3万5000人という学生数は日本大学、早稲田大学に次ぐ3位というマンモス大学で、財界から政界、芸能界などに多数の卒業生を送り出してきた。

【写真・ネタ箱に近大マグロがぎっしり】紹介制&1年待ちの「近大鮨」のコース 巨大伊勢海老、近大鶏卵、近大日本酒etc

多くの学生が通っている近大だが、現役の学生すらその存在を知らない構内の「飲食店」が、食通の間で密かに話題になっている。

「東大阪キャンパスに一見客お断りの高級寿司店『THE LOUNGE（ザ ラウンジ）』という店があるんです。ただ、学生の利用は不可です。ほとんどの現役近大生も、学内にそんな店があることを知りません。紹介制であり、一見客は予約できないため、これまでほとんど明るみに出なかったようで、美食家の間では『近鮨』なんて呼ばれています」

こう語るのは今年初めて寿司店を訪れた女性だ。なぜ寿司店なのか。そのヒントは同大の水産研究所にある。

世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功させた「近大マグロ」は広く知られている。開催中の大阪・関西万博でも「近畿大学水産研究所」が会場内にイートイン可能な店舗を構え、近大マグロ以外の養殖魚も提供している。グルメライターはこう語る。

「『近大ブリヒラ』や『近大クエタマ』といった独自のハイブリッド種を開発。ブリヒラとは、ブリのうまみとヒラマサの歯応えを掛け合わせたもので、クエタマは高級魚のクエと絶滅危惧種のタマカイを併せて持っているとして売り出しています」

1万5000円で高級魚食べ放題

この『THE LOUNGE』店内はカウンター6席に、団体客にはラウンジスペースも用意されているとのこと。予約は4名以上で、新館である図書館の2階に店を構えている。前出・女性が同店を訪れた日は、ネタの大半が近大で養殖した魚介類だったという。養殖といっても近大の養殖魚は高級魚の扱い。その"高級魚"がネタ箱に所狭しと並んでいた。

「ネタ箱に入っている魚は全て食べ放題との話でしたが、男女4人でも完食できないほどでした（笑）。ネタ箱を完食したグループは過去に1組だけいるそうで、大将はその食べっぷりを笑いのネタにされてましたね」

料理はコースで振る舞われ、前菜や小鉢から始まり、刺身や一品料理、そして握りへと続いて、ラストはオリジナルのスイーツが出てくるという。

提供されるアルコールはビールやワインの他にも「近大酒」というオリジナルの日本酒も用意されている。

「料理と酒代を入れて1人あたり2万円ほどだと思います。北新地にある高級店に比べると安いですし、ネタ箱に入っている魚をすべて食べられるのは魅力ですよね。それよりも、近大の寿司店は、まだまだ知られてないので友達に自慢できるのが良いですよね（笑）。次回の予約は1年近く先というので、驚きました」（同前）

冒頭で述べたように近大の学生たちはその存在すら知らず、現役の近大生に店の存在を伝えると全員が一様に「本当にあるんですか？」「聞いたことないです」と驚嘆する。

大学構内にあるのに学生が利用できず、美食家が夜な夜な集う飲食店──近大の狙いはなんだろうか。近大に取材すると以下のような回答が寄せられた。

まず、構内に鮨店があることは事実とした上で、設立の主旨については「教職員や学外からのお客様が寛げ、新たな実学の方向性が環境・サービスの両面で体感出来る空間・サービスを提供することを目的としてつくられた空間であるため、利用は本学関係者には限定していません」（経営戦略本部広報室。以下同）とのこと。

学生が利用できない理由についても「教職員や学外からのお客様のためにつくられた空間であるため、学生のみでの利用は不可ですが、教職員同伴での入店は可能です」と、設立主旨上の理由だという。

運営は学校や病院など事業所向け給食制度を展開する在阪企業に委託しているとし、紹介制にしている理由については「教職員関係で常時多くの予約があり、近鮨は1日6席の限定営業のため、残念ながら一般の方には予約を取っていただきにくい状況となっています」と、今後も方針は変わらないようだ。

最近では教職員と学生用の公開チャットで「行ってみたい」とか「先生連れて行ってください」という会話もあるそうだ。最高級の近大マグロを食べるにも「まぁ苦労」が必要なようだ。

■取材・文/加藤慶