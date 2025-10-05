SIXPADから新登場！骨盤底筋ケアガードルで手軽にサポート

女性のライフステージの変化に伴う体調の悩み、特に「骨盤底筋のゆるみ」に悩む方も多いのではないでしょうか？そんな悩みに応えるべく、SIXPADが新たに発売する「骨盤底筋ケアガードル」は、はくだけで骨盤底筋をサポートし、血行促進もしてくれる優れもの。さらに、一般医療機器としての届出も行われており、安心して使用できます。忙しい日常を支える、簡単で効果的なケアをお届けします。

骨盤底筋をサポートし、血行も促進

SIXPADの新作「骨盤底筋ケアガードル」は、骨盤底筋を持ち上げ、支えるだけでなく、血行を促進する機能も兼ね備えています。

独自の「ダブルリフトアップ構造」と「VITALTECH®」素材を使用し、はくだけで効果的にケアできるのが魅力です。

骨盤底筋がゆるむと、尿漏れなどのトラブルを引き起こす可能性がありますが、このガードルがあれば安心。加齢や妊娠後の体調変化に悩んでいる方にもぴったりです。

ピアジェの新作「ポセション レインボー」が放つ色彩の魔法

安心の医療機器認定で、快適な履き心地

価格：11,000円(税込)

「骨盤底筋ケアガードル」は、一般医療機器として認定されているため、安全性もバッチリ。

さらに、レーヨン混紡の柔らかい生地と高い伸縮性を誇るパワーネットが、長時間の着用でも快適さを保ちます。カラー展開もベージュ、ピンクベージュ、ブラックの3色で、デザイン性にも配慮。

普段使いにもおすすめで、洋服から透けにくいカラーなので、安心して外出時にも着用できます。

サイズ：S/M/L/LL

SIXPAD骨盤底筋ケアガードルで、毎日をもっと快適に

SIXPADの「骨盤底筋ケアガードル」は、骨盤底筋を支え、血行を促進することで、日々の体調をサポートしてくれるアイテムになっています。

医療機器としても認定されており、信頼性も抜群なので安心です。快適な履き心地と、デザイン性も重視したこのガードルを、ぜひ日常に取り入れて、より健やかな毎日を送ってください。