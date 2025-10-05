ドジャース夫人会のインスタグラムが4日（日本時間5日）に更新され、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第1戦に臨むチームに声援を送った。

大谷翔平投手（31）はPS初登板＆初二刀流出場となるフィリーズ戦（同午前7時38分開始）に「1番・DH兼投手」で出場すると発表された。投打同時出場すればDH制導入後のポストシーズンでは史上初となる。

同一年度のPSで先発投手として出場し、別の試合で投手以外で先発出場するのも初めて。過去に「PSで8番または9番以外の打順を打った先発投手」は1918年WS第4戦に「6番・投手」で出場したベーブ・ルース（レッドソックス）だけ。大谷はシチズンズバンク・パークで本塁打が出れば現行の本拠地球場では29球場目となり、現役選手7人目の「30球場制覇」に王手がかかる。他にはレッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで本塁打がない。

夫人会のインスタグラムでは初戦に臨むチームに対し「行け、青い戦士たち」とエールを送った。しかし、本拠でのワイルドカードシリーズで2試合とも試合前の集合写真に収まっていた大谷の真美子夫人の姿はなし。この投稿に、ファンは「フィラデルフィアだから真美子さん来てないのかな」「今回、真美子さんはデコちゃん達とお留守番かな？」などと真美子さんの姿がないことを気にするコメントもあった。