お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコさん（61）が10月4日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した。投稿された写真には6月に入籍を発表した長男夫婦が写っており、ネット上で話題となっている。



【写真】新婚の長男夫婦、とってもお似合いです♪

モモコさんは「来年、披露宴をする長男夫婦」と紹介し、長男・仁一郎さん夫妻と、披露宴時にヘアセットを依頼する予定の相手との食事会の様子をアップ。「ヘアやドレス、皆様お世話になります 楽しみだねー」と絵文字をふんだんに使ってコメントするモモコさん、またリラックスした笑顔で写る4人からは、披露宴を心待ちに食事会を楽しむ様子が窺える。



また、モモコさんは6月、7月の更新で仁一郎さんの入籍を発表し、それぞれ違う画角のウェディングフォトを公開している。モモコさんは仁一郎さんについて「長年付き合っていた方と結婚しました」と報告しており、それぞれタキシード、ドレス姿で乗馬している様子をフレームに収めた写真では、やわらかく微笑む幸せな夫婦の姿が見られる。



SNS上では、「とっても可愛いお嫁さんですね」「本当に美人」「嫁ちゃんの雰囲気がモモコさんに似てる」「モモコとお嫁ちゃん、雰囲気似てるね」「男の子はおかんに似た人を選ぶってほんまやな笑 お幸せに！」「幸せいっぱいですね。来年の披露宴楽しみですね」などのコメントがあった。