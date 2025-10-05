＜速報＞女子ナショナルOPは最終日スタート 最終組の堀琴音、15歳アマ・廣吉優梨菜は午前11時49分にティオフ
＜日本女子オープン 4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一を決めるメジャー大会の最終ラウンドが午前7時10分にスタートした。
【写真】畑岡奈紗に敗れて涙を流す堀琴音
3日目を終えて、トータル15アンダー・単独首位に立つ堀琴音は、1打差2位の15歳アマチュア・廣吉優梨菜とともに午前11時49分に1番から最終組でティオフを迎える。3打差3位には睫斃テ燹4打差4位タイには2週連続Vかかる菅楓華、藤田さいき、森田遥、イ・ミニョン（韓国）が続いている。3日目に「64」を叩き出し、トータル10アンダー・8位タイに浮上した申ジエ（韓国）は、森田と午前11時25分にスタートする。ジエは、今大会で優勝を果たすと生涯グランドスラム（国内メジャー大会全制覇）達成となる。米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳は、トータル8アンダー・19位タイで青木瀬令奈と午前10時16分、メジャー連勝がかかる金澤志奈はトータル7アンダー・24位タイでウー・チャイェン（台湾）と午前9時52分に最終ラウンドを迎える。今大会の賞金総額は1億5000万円で、優勝者は3000万円を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子オープン 3日目の結果
日本女子オープン 最終日の組み合わせ
9年前の“悪夢”完全払しょくへ 堀琴音が2日連続ボギーなしでメジャー初V王手
日本女子オープンで2人が失格 黄杭での処置を誤り…本人からの連絡で判明
＜LIVE＞日本勢がV争い！ 米女子ツアーのリーダーボード
【写真】畑岡奈紗に敗れて涙を流す堀琴音
3日目を終えて、トータル15アンダー・単独首位に立つ堀琴音は、1打差2位の15歳アマチュア・廣吉優梨菜とともに午前11時49分に1番から最終組でティオフを迎える。3打差3位には睫斃テ燹4打差4位タイには2週連続Vかかる菅楓華、藤田さいき、森田遥、イ・ミニョン（韓国）が続いている。3日目に「64」を叩き出し、トータル10アンダー・8位タイに浮上した申ジエ（韓国）は、森田と午前11時25分にスタートする。ジエは、今大会で優勝を果たすと生涯グランドスラム（国内メジャー大会全制覇）達成となる。米国女子ツアーを主戦場にする古江彩佳は、トータル8アンダー・19位タイで青木瀬令奈と午前10時16分、メジャー連勝がかかる金澤志奈はトータル7アンダー・24位タイでウー・チャイェン（台湾）と午前9時52分に最終ラウンドを迎える。今大会の賞金総額は1億5000万円で、優勝者は3000万円を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子オープン 3日目の結果
日本女子オープン 最終日の組み合わせ
9年前の“悪夢”完全払しょくへ 堀琴音が2日連続ボギーなしでメジャー初V王手
日本女子オープンで2人が失格 黄杭での処置を誤り…本人からの連絡で判明
＜LIVE＞日本勢がV争い！ 米女子ツアーのリーダーボード