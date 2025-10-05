＜速報＞日本勢が優勝争い！ 最終組の岩井明愛はパー、勝みなみがバーディ発進で首位浮上
＜ロッテ選手権 最終日◇4日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。3日目を単独首位で終えて今季2勝目がかかる岩井明愛、1打差2位タイで米ツアー初優勝を狙う勝みなみが最終組でティオフ。岩井はパー、勝がバーディで滑り出した。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
首位に2打差で1番ホールからスタートした畑岡奈紗は、2番パー5で3打目をカップインさせてイーグルを奪い、トータル13アンダー・首位に浮上している。そのほか日本勢は、トータル11アンダーに岩井千怜、トータル8アンダーに竹田麗央、トータル6アンダーに西村優菜、トータル5アンダーに山下美夢有となっている。トータル13アンダー・首位タイに明愛、畑岡、勝、ネリー・コルダ（米国）、チェン・ペイユン（台湾）、1打差6位タイにはポーナノン・パットラム（タイ）、ファン・ヨウミン、キム・ヒョージュ（ともに韓国）、メーガン・カン（米国）らが続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億4127万円）。優勝者には45万ドル（約6618万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
