大谷翔平 リハビリモード終了 100%中の100%！ロバーツ監督「リハビリは完全に終わった。今は本来のショウヘイだ」



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

ロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）を前に会見を行い、第1戦の先発マウンドに立つ大谷翔平投手（31）について「万全の準備ができている」と自信をのぞかせた。

ロバーツ監督は、「大谷は先発します。短い間隔での登板やリリーフ起用は考えていません」と明言。

続けて「シリーズの流れ次第で変わる可能性はあるが、まずは初戦に集中している」と話し、エースとしての責任を託した。

大谷は2週間前のフィリーズ戦で圧巻の投球を披露。ロバーツ監督もその試合を振り返り、「あの登板でリハビリモードを完全に脱した。本来の翔平を見せてくれた」と称賛した。

また、大谷が会見で「6回、7回まで投げたい」と語っていたことについては、「すでに6回を投げ切れる状態まできている。内容が良ければ7回もあり得る。彼はこの瞬間のために1年を過ごしてきた」と信頼を寄せる。

大谷の起用方針については、「彼を"普通の投手"として扱う」と強調。

「これまで特別な調整をしてきたが、今は一人の先発投手として見ている。彼は準備も意識も完璧だ」と語り、復活した二刀流右腕への期待を隠さなかった。

ロバーツ監督は最後に、「このチームは準備が整っている。翔平はその中心にいる。彼がマウンドに立つだけでチームに安心感が生まれる」と語り、初戦勝利への手応えを感じさせた。

本日行われる第1戦、ドジャースは敵地フィラデルフィアでフィリーズと対戦。

大谷翔平がメジャー移籍後初となるポストシーズン登板で、再び"ショウタイム"を刻む。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」