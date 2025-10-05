◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-ソフトバンク(5日、ZOZOマリン)

2年連続のリーグ制覇を果たしたソフトバンクは5日、敵地・ZOZOマリンでシーズン最終戦を迎えます。この最終戦はタイトル争いの絡む“ジレンマ”の一戦となりそうです。

ソフトバンク投手陣では、3投手がすでにタイトルを確定。防御率でモイネロ投手、13勝以上の投手が対象となる勝率で大関友久投手、ホールドポイントで松本裕樹投手が1位に立っています。

そんな中、勝利数では有原航平投手が13勝で2位、セーブ数では杉山一樹投手が39セーブで2位につけています。この2部門でトップに立つのはそれぞれ、日本ハム・伊藤大海投手が1勝差の14勝、西武・平良海馬投手が1セーブ差の31セーブです。

有原投手は、この最終戦で先発登板。さらに杉山投手も1軍登録となっており、トップタイに並ぶ可能性が残っています。ここで発生するのが、ジレンマの構図。有原投手の勝利を確実にするためには打線の奮起が必要となりますが、4点以上のリードなど優位すぎる場面をつくってしまうとセーブシチュエーションとはなりません。

この勝利投手の権利とセーブ機会を両立させる、いい塩梅の打線の躍動が求められる中、SNSでは「残り1試合で最多勝と最多セーブを狙うって何気に難しい」「2人ともタイトル獲得できますように」「打線は頑張りすぎない程度に援護してほしい」といった声があがっています。

この日の試合は14時開始予定。対するロッテの先発は小島和哉投手です。