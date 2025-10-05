ポストシーズン初二刀流プレーヤー・爆誕！大谷翔平は投打で魅せるか



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月4日（土）（日本時間10月5日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

世界一連覇を目指し、レッズとのワイルドカードシリーズを制したドジャース。日本時間5日からはナショナル・リーグ勝率2位のフィリーズとのディビジョンシリーズを迎える。

敵地で迎えるこの試合、ドジャースは第1戦の先発を大谷翔平（31）に託すことを発表。

ポストシーズンでの投打の二刀流起用はMLB史上でも初めてのこと。またも歴史の1ページに大谷は名前を残すことになった。

今季、打者としては55本塁打を放ち、2年連続で50本塁打を達成するなど活躍を収めた大谷だが、投手として復帰してからは徐々に投球数を伸ばしていき、9月には3試合、14回⅔を投げて18奪三振で無失点という回答を披露。

中でも17日はフィリーズを相手に投げて5回無失点。本塁打王を争ったシュワーバー（32）から三振を奪うなど快投を披露したばかり。

ポストシーズンのこの試合では球数制限のリミッターを解除する可能性もあり、試合終盤までマウンドに立つ大谷の姿が見られるかもしれない。

一方、フィリーズの先発は今季12勝を挙げた左腕のサンチェス（28）。

高い奪三振率が魅力も、今季はドジャース相手に2試合投げて防御率5.68。先陣を切る大谷の活躍いかんではドジャース打線が爆発する可能性もある。

世界一連覇へ向けて、MLB初のポストシーズン二刀流起用が行われる歴史的一戦は日本時間5日の午前7時38分からプレーボールを予定している。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」