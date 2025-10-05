「8時だョ！全員集合」今秋復活 人気シリーズから名物キャラまで伝説コント公開
【モデルプレス＝2025/10/05】TBSでは、10月13日よる6時30分から3時間スペシャルで「復活！！8時だョ！全員集合」を放送する。
今回も「8時だョ！全員集合」全803回の中から、厳選した爆笑コント、流行キャラ、巧みな技術が度肝を抜く舞台セットや仕掛けなど、とっておきのシーン盛りだくさんの内容が詰まっている。
◆「8時だョ！全員集合」が復活
2024年9月から放送を開始した「今夜復活！」シリーズの、スペシャル第3弾。「8時だョ！全員集合」は、1969年10月から1985年9月までの、およそ16年にわたって制作・放送されたバラエティ番組。この番組から数々のヒットギャグや流行が誕生し、高視聴率を記録。今もなお、バラエティ番組の金字塔と語り継がれている。
また、「全員集合」の後継番組である「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」（1986年1月〜1992年3月放送）からも、「探偵物語」（「THE DETECTIVE STORY」）の爆笑傑作選や、豪華ゲストに驚く「公開コント」等を届ける。
◆「8時だョ！全員集合」飯尾和樹・堀田茜らが集結
今回も「8時だョ！全員集合」の第1回の公開収録が行われた三鷹市公会堂に、“ドリフを愛する人気者たち”が集結。奇しくも、この日は第1回収録日と同じ9月24日。小学5年生の時に「全員集合」の公開放送を観に行ったことがあるという、ドンピシャ世代の飯尾和樹（ずん）、そして、堀田茜、タイムマシーン3号、工藤理子（STU48）といった楽しい顔ぶれが揃った。一同は、全国から来た家族およそ300人と、舞台の巨大スクリーンによみがえった伝説のコントを余すところなく楽しんだ。
今回は傑作コントの中でも、とくにドリフの演技が際立つ“名物キャラ”、社会現象にもなった“流行ギャグ”、体を張った“体当たりコント集”など、収録は3時間以上に及んだが、小学生から大人まで会場は爆笑の渦に包まれた。
1985年9月に幕を下ろした「8時だョ！全員集合」のバトンを継いで、1986年1月から、加藤茶と志村けんのコンビでスタートした「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」。「全員集合」の哲学を受け継ぎつつ、生放送からスタジオ・ロケによる収録スタイルにスイッチして、さらに中味を濃縮させたテレビバラエティで、コメディ形式のメインコーナー「探偵物語」（「THE DETECTIVE STORY」）は、作り込まれた本格派のスタジオドラマを展開。今回「探偵物語」からは、おなじみの「加トVS志村」の傑作シーンや、デビュー間もないあの名女優がゲスト出演したエピソードなどを放送。さらに、当時のトップアイドルらが好演した「公開コーナー」からは、貴重な名コント・名シーンを惜しみなく公開する。（modelpress編集部）
