◆陸上◇国民スポーツ大会 第２日 （４日・平和堂ＨＡＴＯスタジアム）

少年男子Ｂ１００メートル決勝で松下碩斗（静岡高１年）が１０秒３５の大会新で優勝した。前日の予選、準決勝でいずれも１位通過した期待のスプリンターが高校１年歴代２位の好記録をマーク。成年女子砲丸投げでは、村瀬にこ（九州共立大３年）＝浜松工高出＝が１４メートル８６で２位に入った。連覇を狙った成年少年女子共通４００メートルリレーは惜しくも、準決勝で姿を消した。

＊＊＊＊

勝利を確信した。少年男子Ｂ１００メートル決勝で松下が真っ先にゴールを駆け抜けてガッツポーズを繰り出した。「タイムを見て“オー”と思いました」。従来の記録を０秒０２上回る１０秒３５の大会新で初Ｖ。日本一大きい琵琶湖のそばで、高校１年歴代２位という好記録をマークした。

スタートから一気に飛び出した。「ちょっと足が巻いてしまう動きを指摘されて、直線的に動かすように意識した」。国スポの合宿で、スタッフから助言を受け、動きを修正して結果を残した。

前日の予選は１０秒５０で１位通過だった。準決勝では、追い風１・１メートルの中、自己ベストの１０秒４５をマーク。高校１年歴代５位タイの記録で１１年前のサニブラウン・Ａ・ハキーム（２６）＝東レ＝に肩を並べ、一日で追い越した。「来年は１０秒１台。３年の時に９秒台を目指したい」と、でっかい目標を掲げた。

前身の国体を含め、県勢男子１００メートルでは２００９年少年Ａの飯塚翔太（３４）＝ミズノ、藤枝明誠高出＝以来１６年ぶりのＶ。４００メートルリレー準決勝では３走の松下からアンカーの飯塚と「新旧１００メートル王者」でバトンを繋ぎ、決勝に進出した。「リレーでも頑張りたい」。日本陸上界期待の新星が、２冠を視野に入れた。

（塩沢 武士）

▽少年男子Ｂ１００メートル決勝〈１〉松下碩斗（静岡高）１０秒３５＝大会新〈２〉後藤大樹（京都・洛南高）１０秒５１〈３〉平仲航アシュリー（沖縄・那覇西高）１０秒６１

〇…成年女子砲丸投げは雨でサークルが滑る悪コンディションの中、村瀬が今大会の陸上で県勢メダル第１号となった。４、５投目に連続で１４メートル８６を投げて２位と大健闘。今季出した自己ベストの１５メートル４３には及ばず、「１５メートル台を狙っていたので悔しいのが一番」と、正直な胸の内を明かした。それでも「２位で静岡に貢献できて良かったです」と、表彰台ではとびっきりの笑顔を見せていた。

▽成年女子砲丸投げ〈１〉大迫晴香（神奈川・染めＱ）１５メートル３６〈２〉村瀬にこ（九州共立大）１４メートル８６〈３〉奥山琴未（岡山・岡山商科大）１４メートル７１