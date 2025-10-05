米大リーグのポストシーズンで３戦先勝方式の地区シリーズが４日（日本時間５日）、開幕した。

ナ・リーグのドジャース（西地区１位）は敵地ペンシルベニア州フィラデルフィアでフィリーズ（東地区１位）と対戦する。大谷翔平は１番先発投手兼指名打者（ＤＨ）でスタメンに名を連ねた。試合開始は日本人午前７時３８分の予定。（デジタル編集部）

ドジャースでは、ワイルドカード２試合で大谷と並ぶ２本塁打のＴ・エルナンデスが３番に打順を上げ、４番はＭＶＰトリオの一角フリーマン。５番には２０２３年ＷＢＣ韓国代表のエドマンが入った。大谷のボールを受ける捕手はロートベット。

フィリーズは、レギュラーシーズン同様、１番に首位打者のターナー、２番が本塁打と打点の２冠を獲得したシュワーバー、３番にＭＶＰ２度のハーパーが座る。先発投手は今季の１３勝５敗、防御率２・５０のサンチェス。

スタメン一覧は以下の通り。

▽ドジャース：１番投手兼ＤＨ大谷、２番遊撃ベッツ、３番右翼Ｔ・エルナンデス、４番一塁フリーマン、５番二塁エドマン、６番三塁Ｅ・エルナンデス、７番左翼コール、８番中堅パヘス、９番捕手ロートベット

フィリーズ：１番遊撃ターナー、２番ＤＨシュワーバー、３番一塁ハーパー、４番三塁ボーム、５番左翼マーシュ、６番捕手リアルミュート、７番右翼ケプラー、８番中堅ベイダー、９番二塁ストット