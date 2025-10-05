

埼玉県立浦和高等学校から、1浪で慶應義塾大学に進んだ川粼佑馬さん。三井物産の会社員時代に合計3億円分の不動産を購入し、現在は不動産業界に特化したマーケティング会社を経営している（写真：川粼さん提供）

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

埼玉の超進学校から1浪で慶應義塾大学理工学部へ



今回は、埼玉県立浦和高等学校から、1浪して慶應義塾大学理工学部に進んだ川粼佑馬さんにお話を伺いました。

川粼さんは中学時代までスポーツ万能、成績優秀な絵に描いたような優等生でした。

自分がやろうと思ったことは全てできていた川粼さん。しかし、「人生で一番の絶望」と語る浪人の挫折を機に、その思考は大きく変わったそうです。

どのように考え方が変わったのか。

変化した思考は、今の仕事でどのように生きているのか。お話を伺いました。

川粼さんは母親の地元である岩手県の宮古市に生まれ、そこからすぐに埼玉県の草加市に移り、会社員の父親、専業主婦の母親のもと育ちました。

地元の公立小学校時代には常に成績がトップの学級委員。市の陸上大会で入賞したり、絵を描けばコンクールに入ったりというような優等生でした。

地元で「神童」のようだった川粼さんは、やがて「天狗になってしまった」と語ります。その考えを改めさせるため、両親が密かに仕組んだのが中学受験でした。

「塾には通っていなかったのですが、中学受験で特に難しいとされる筑波大附属中学校の願書を親が勝手に出していて、受けてこいと言われました。それで試験の1カ月くらい前に過去問を解き始めたのですが、意味がわからなくて、同い年でこれを解いている人がいるということが信じられませんでした」

もちろん合否は不合格。井の中の蛙だったことを知った川粼さんは、入学した公立中学校でも文武両道を体現する生徒でしたが、天狗になることはなかったそうです。

中学での学業成績がずっとよかった川粼さんは、高校受験の勉強も頑張って、埼玉県有数の進学校、県立浦和高等学校に進学することができました。

高3で東大を受験しようと考える

県立浦和高等学校に進学した川粼さんでしたが、入試の得点がギリギリであったこともあり、成績は下の方だったようです。

「入って最初の中間試験や期末試験を受けたら中の下くらいの成績でした。僕の通っていた地元の中学校は当時は荒れていたので、生まれて初めて自分が平均より下になる環境に入ったので、衝撃を受けました」



高校時代の川粼さん（右）（写真：川粼さん提供）

中学では野球部の部長として全国大会準優勝も経験した川粼さんは、県立浦和高等学校の中でも特にしんどい部活と言われていた水泳部に入ります。

毎年インターハイ出場者が出る部活に初心者で入った川粼さんは、毎日19時までの部活にフラフラになりながらも、現在に通ずる体力を身につけることができました。

部活が終わってから21時まで学校に残って勉強したり、朝も7時半に登校して勉強したりしてから授業を受ける習慣もできたため、1年生の後半には勉強の成績も真ん中から上くらいにはなったそうです。

精力的に部活と勉強を続けた川粼さんでしたが、将来の夢や志望大学など定まりませんでした。しかし、高校3年生の夏頃には、東大を受けようと思い立ちます。

「とりあえず理系の方がいいかなと思って高2のときに理系を選んだのですが、何がしたいとかはなかったですね。ただ、高校3年生のとき、高校の図書館にアメリカのプリツカー一族が運営する、ハイアット財団から建築家に授与される『プリツカー賞』についてまとめた図鑑があったのがきっかけで、建築家に興味を持ちました。理系の職業だし、自分の作ったものが地球に残るっていいなと思ったんです。東大出身の有名な建築家もいましたし、高校全体の空気が東大を受ける感じだったので、東大の理科I類を志望することにしました」

東大2次試験の休憩中に早稲田の不合格を知る

しかし、志望校を決めてから、受験に至るまでずっと東大の模試の判定はEから動かなかったそうです。

センター試験では9割近くを取ることができたものの、2次試験では数学で0点を取ってしまいまるで歯が立たず、合格最低点まで100点以上足りない結果に終わりました。

「それまでは、根がポジティブすぎたので、東大はダメでもどこかの大学はいけるだろうと思っていました。東大の2次試験の2日目の午前の科目が終わったあとに、もう東大は確実に無理だと思ったので、滑り止めに受かっていればいいやと思って、昼休憩中にその日合格発表だった早稲田の創造理工学部の結果を見たんです。そうしたら落ちていて、終わったと思いました」

後期で受験した横浜国立大学の都市科学部建築学科も不合格で、浪人が決まった川粼さん。浪人しようと思った理由を聞くと、「どこも受からなかったから」、「もう1年やれば絶対にどこか受かるはずだと思っていたから」と答えてくれました。

「うちは3兄弟なのですが、僕は長男だったので、『金銭的に難しいから浪人は絶対するな』と言われていました。それでも全ての大学に落ちてしまったので、真面目に親に東京理科大学の夜間コースに行くことをすすめられて、出願する寸前でした。浪人が決まった瞬間が、いまだに人生で経験した一番の絶望ですね。でももう一度チャレンジをしたかったので、最終的には親に頭を下げて、浪人をさせてもらいました」

浪人は絶望の1年だった

浪人の日々は、「絶望の1年間だった」と振り返る川粼さん。駿台予備学校のお茶の水3号館で東大を目指した浪人の日々は、「感情が消え失せていた」と語ります。

「大学生にはなれると思っていたので、その状態から『また1年勉強しなくちゃいけないの？』という頭が真っ白の状態から始まった浪人生活でしたね。通っている予備校は明治大学の近くだったのですが、そこに楽しそうに通っている人を見て、『俺は何してるんだ』と思っていました。浪人が嫌すぎて、帰りの電車で泣くこともありました。この1年間、自分は何してるんだろう？という思いがずっと消えず、全く楽しいとは思えない1年でした」

この浪人の1年がラストチャンスだと思った川粼さんは、ひたすら勉強だけをしようと決めて予備校生活を送ります。

「絶対に馴れ合わない、遊ばない」と、友達を作らないことを決めて、予備校が終わったらすぐに地元に帰って公民館で勉強するという毎日をひたすら繰り返した結果、新しい友達は一人もできなかったそうです。

「たまに神保町に行って、建築の本だけ集めている本屋に寄っていました。そこに行くことで、建築家になりたいという希望だけは決して諦めないようにしていました」

ストイックな生活を送った川粼さんは、最初の模試でDだった東大の判定も、最終的にはBまでいくようになったそうです。

「高校時代は量をこなすのが正義だと思っていて、朝から晩まで何も考えず勉強していました。でも、浪人してからはダメな問題を1からちゃんと解けるようになるまでやり直すようになったのです。数学だと、なんでその解き方に至るのか思考の順序を整理し、演習で反復して身につけることを意識しました。こうした当たり前の習慣が、浪人でやっと身についたと思います」

こうして川粼さんは目指してきた東大理Iを受験。滑り止めには早稲田大学、慶應義塾大学、東京理科大学、後期で千葉大学の建築系の学部学科を受験しました。

合格最低点から5点差で東大に落ちる

今年がラストチャンスだというプレッシャーは彼自身をも追い込んでいたようで、センター試験のときには、「物理の時間のときに気持ち悪くなって試験中にトイレに行った」と語る川粼さん。センター試験自体も前年より難化したようですが、全体の得点率は85%で粘り、万全を期して2次試験に臨むことになりました。

「浪人しているので東大に行きたいという気持ちは強かった」と語るも、結果は無情にも合格最低点より5点足りず不合格。併願で受験した慶應、東京理科大、明治大には合格し、慶應に進学することを決意しました。



慶應に進学することを決意した（写真：川粼さん提供）

「得点開示の結果が惜しかったのが割と悔しくて、慶應に入学して最初の半年くらいは学歴コンプレックスを引きずりました。慶應と千葉大のどちらに行くかは悩みましたが、自分の性格的に都心の華やかな世界に対する憧れがあったので慶應を選び、後期の千葉大は受験しませんでした」

奨学金を借りて、足りない分は自分で払うという約束で千葉大より学費の高い慶應に入った川粼さん。浪人して良かったことを聞いたところ、「物事を順序立てて計画的に考えられるようになった」「一人で考える習慣が身についた」、頑張れた理由については「浪人の1年間は修業期間と割り切り、とにかく結果を出すことだけを使命に勉強に打ち込めたから」と答えてくれました。

「今までの人生では、自分ができると思ったことは全部実現できていました。でも、この自分が1年間頑張ったのに、目標が叶わなかったという経験で、自分にもできないことがあるんだと自覚できるようになりました。今、会社を経営する立場になって、『自分にはできないことがある』という前提で考えられているのはとても重要だと思います」

三井物産に就職→3億円分の不動産を購入

慶應に入ってからの川粼さんは、高校時代に吉本興業主催の「ハイスクールマンザイ」で準決勝に進出した経験もあり、お笑いサークルである「お笑い道場O-keis」に入ります。進路の興味も、建築家になって建物を設計するよりも、ビジネスを頑張って資本家になり、建てたい建物を作る方がいいと考え、学部で就職活動をして三井物産に内定をもらいました。



大学ではお笑いサークルに入った（写真：川粼さん提供）

三井物産で与信管理や財務分析の業務に3年半ほど従事した後に退職し、会社員時代に合計3億円分の不動産を購入し、リノベをしたり売買した経験をもとにYouTubeチャンネル「家買うぞチャンネル」を運営しながら、不動産業界に特化したマーケティング会社を経営しています。



三井物産で与信管理や財務分析の業務に3年半ほど従事した後に退職（写真：川粼さん提供）

「今の状況は僕がかつて思い描いていた将来とは異なりますが、興味があることに幅広く挑戦した結果、毎日元気に楽しく過ごすことができています。今後は経営者として会社経営を頑張りたいと考えています。現在も行っている各種SNSでのキャリアの発信も並行して続けていきたいです。

自分は中卒・高卒家庭の出身で、親族に大卒がいなかったですし、ちょっと昔まで中学校の廊下をバイクが走っていたような環境でしたが、日本では、大学受験（一般入試）で一発逆転ができるので、勉強を頑張ればなんとかなる仕組みはいいと思います。『家買うぞチャンネル』では、自身の家購入の経験をもとに、失敗しない家の買い方を解説しているので、家購入に興味のある方はぜひ見てみてください」

会社経営やSNS発信の失敗を分析し、次に活かそうとする姿勢は、浪人の挫折を経験して得た、深い思考力が関係しているのだと思いました。



川粼佑馬さん（写真：川粼さん提供）

教訓：自分にできないことがあると知ることが大事

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）